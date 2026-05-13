محافظ ريف دمشق يبحث مع وفد من دول مانحة الاحتياجات التنموية في المحافظة

ريف دمشق-سانا

‏ ‏

بحث محافظ ريف دمشق عامر الشيخ مع وفد يضم ‌‏‌‏ممثلين عن 23 دولة رئيسية مانحة ‏في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون ‌‏‌‏الإنسانية (أوتشا)، خارطة الاحتياجات التنموية في ‏المحافظة، وسبل تفعيل المشاريع الحيوية في كل القطاعات الخدمية.‏

وذكرت محافظة ريف دمشق عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن اللقاء استعرض ‏الواقع العام للمحافظة والجهود المبذولة لتطويرها، مع التركيز على دعم مسار التعافي ‏المبكر وإزالة الأنقاض لضمان تحسين الظروف المعيشية وتأهيل البنى التحتية.‏

وأكد الجانبان أهمية التنسيق المشترك لترجمة هذه الاحتياجات إلى مشاريع ملموسة تدعم ‏الاستقرار في مختلف مناطق المحافظة.‏

حضر اللقاء عدد من ممثلي المنظمات الدولية العاملة في سوريا.‏

وكان الوفد وصل إلى سوريا أمس الأول للاطلاع على الاحتياجات ‌‏ومناقشة ‏أولويات ‏التعافي، وإجراء مباحثات مع مسؤولين سوريين بشأن ‌‏تنسيق ‏العمل الإنساني وربط ‏الخطط مع التعافي المبكر والتنمية المستدامة‎.‎