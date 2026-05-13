محافظ ريف دمشق يبحث مع وفد من دول مانحة الاحتياجات التنموية في المحافظة

ريف دمشق-سانا
بحث محافظ ريف دمشق عامر الشيخ مع وفد يضم ممثلين عن 23 دولة رئيسية مانحة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، خارطة الاحتياجات التنموية في المحافظة، وسبل تفعيل المشاريع الحيوية في كل القطاعات الخدمية.
وذكرت محافظة ريف دمشق عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن اللقاء استعرض الواقع العام للمحافظة والجهود المبذولة لتطويرها، مع التركيز على دعم مسار التعافي المبكر وإزالة الأنقاض لضمان تحسين الظروف المعيشية وتأهيل البنى التحتية.
وأكد الجانبان أهمية التنسيق المشترك لترجمة هذه الاحتياجات إلى مشاريع ملموسة تدعم الاستقرار في مختلف مناطق المحافظة.
حضر اللقاء عدد من ممثلي المنظمات الدولية العاملة في سوريا.
وكان الوفد وصل إلى سوريا أمس الأول للاطلاع على الاحتياجات ومناقشة أولويات التعافي، وإجراء مباحثات مع مسؤولين سوريين بشأن تنسيق العمل الإنساني وربط الخطط مع التعافي المبكر والتنمية المستدامة.