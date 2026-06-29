الدفاع المدني يخمد حريقاً في أرض زراعية بسهل الغاب

حماة-سانا

استجابت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حماة اليوم الإثنين لحريق اندلع في أرض زراعية في قرية قبر فضة بمنطقة سهل الغاب في ريف حماة.

وأوضح مدير مركز الدفاع المدني في قرية الرصيف وحيد الحسن لمراسل سانا، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق ومنع امتداده إلى الأراضي الزراعية المجاورة، مبيناً عدم تسجيل أي إصابات بين المدنيين واقتصار الأضرار على الخسائر المادية.

وتتعامل فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بشكل يومي مع الحرائق التي تندلع في محاصيل زراعية، في مختلف المناطق السورية، ‏في ظل ‏ارتفاع درجات الحرارة ودخول موسم الحصاد.‏