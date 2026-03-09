وزارة الشؤون الاجتماعية والمفوضية السامية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز دعم اللاجئين والنازحين

دمشق- سانا

وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، لتعزيز التعاون فيما يتعلق بملف اللاجئين والنازحين، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.

وتهدف المذكرة التي وقعتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات وممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين غونزالو فارغاس يوسا، إلى توفير إطار للتعاون والتنسيق والشراكة، لوضع وتنفيذ الاستراتيجيات والخدمات التي تلبي احتياجات اللاجئين العائدين، والنازحين العائدين، واللاجئين، وطالبي اللجوء، وأفراد المجتمعات المحلية المتضررة المقيمين في سوريا.

وفي تصريح لـ سانا، أكدت الوزيرة قبوات أهمية المذكرة لتعزيز التعاون مع المفوضية، وخاصة أن هناك عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين العائدين والراغبين بالعودة، الأمر الذي يعطي الوزارة مجالاً للعمل بأريحية وتحقيق الاستجابة بشكل أسرع وأكثر تنظيماً في تلبية احتياجاتهم، وصولاً إلى الانتهاء من حالة وجود سوريين في مخيمات اللجوء والنزوح وتوفير الحياة الكريمة لهم.

من جهته قال غونزالو فارغاس يوسا: “عملنا في الأشهر الماضية بشكل وثيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في دمشق ومحافظات سورية مختلفة، الأمر الذي أتاح لنا بناء شراكة متينة معها”، مضيفاً: إن توقيع المذكرة يجعل العلاقة أكثر تنظيماً واستدامة ووضوحاً، ويعزز من قدرة المفوضية على دعم الوزارة بطريقة أكثر فعالية، بما يمكن من تحقيق الهدف المشترك في مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً في سوريا وخاصة اللاجئين والنازحين إلى أن يصبحوا أفراداً منتجين.

وتأتي هذه المذكرة في إطار التعاون القائم بين الحكومة السورية والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني والاجتماعي، ولا سيما المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتعزيز الأنشطة المشتركة، وتوسيع نطاق الخدمات بما يحسن الحصول على الحماية، والمساعدات، والرعاية الاجتماعية في مجال اختصاص كل منهما.