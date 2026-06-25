اختتام فعاليات الدورة الـ21 من المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية (فود إكسبو 2026)

دمشق-سانا

اختتمت مساء اليوم الخميس فعاليات الدورة الـ21 من المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية (فود إكسبو 2026)، الذي نظمته مجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية، على مدى خمسة أيام، برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.

وشكل المعرض منصة مهمة لعرض أحدث المنتجات والخدمات في قطاع الصناعات الغذائية، وإبراز جودة المنتج السوري وقدرته التنافسية، إلى جانب إتاحة فرص التشبيك بين المنتجين والمصدرين والتجار والمستوردين، بما يسهم في تعزيز حركة التصدير وفتح أسواق جديدة أمام الصناعات الوطنية.

وشهدت الدورة الحالية إقبالاً كبيراً من رجال الأعمال والمستثمرين والفعاليات الاقتصادية والزوار، إضافة إلى عقد لقاءات واجتماعات بين الشركات المشاركة أسفرت عن تفاهمات واتفاقات أولية للتعاون التجاري والاستثماري، بما يعزز حضور المنتجات السورية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة دلتا المنظمة للمعرض غياث الشماع، في تصريح لسانا، أن المعرض شهد توقيع عشرات الاتفاقيات والتفاهمات بين الشركات المشاركة والزوار من رجال الأعمال وممثلي الشركات، إضافة إلى جهات حكومية، ما سيثمر في إقامة شراكات في مختلف المجالات الإنتاجية والتسويقية، وزيادة حجم الصادرات السورية وتعزيز القدرات الإنتاجية للشركات السورية وتوفير المزيد من فرص العمل، ما يدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار الشماع، إلى الزيارات النوعية التي سجلها المعرض خلال أيامه الخمسة من وزراء ومسؤولين حكوميين وسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في دمشق، وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء الغرف والاتحادات والنقابات، ما يسهم في فتح وإقامة شراكات تجارية واستثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد السوري.

ونوه الشماع بما وفره المعرض من لقاءات جرت لتسهيل انسياب وتوريد المواد الأولية للشركات الصناعية وفتح أسواق خارجية جديدة وتعزيز وجودها في الأسواق التقليدية، ما يعظم القيم التصديرية للمنتجات الغذائية السورية.

ويعد معرض “فود إكسبو 2026 ” من أبرز المعارض التخصصية في سوريا والمنطقة، حيث يواصل منذ انطلاقه أداء دوره في دعم الصناعات الغذائية السورية والترويج لها، بما ينسجم مع الجهود الرامية إلى تنشيط الحركة الاقتصادية وزيادة الصادرات الوطنية.