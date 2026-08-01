إخماد حريقين حراجيين في طرطوس وجهود متواصلة للسيطرة على حريق ‏ثالث

طرطوس-سانا‏

استجابت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث ‏بمحافظة طرطوس اليوم السبت، لثلاثة بلاغات متزامنة عن حرائق حراجية ‏اندلعت في عدد من مناطق المحافظة، وتمكنت من إخماد حريقين، بينما ‏تواصل جهودها للسيطرة على الحريق الثالث.‏

وأوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في طرطوس عبد المنعم ‏سطيف، في تصريح لـ سانا، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريقين أحدهما في محيط بلدة فجليت بمنطقة الدريكيش، ‏وآخر في المنطقة الواقعة ‏بين جنين وسبة، بينما تواصل العمل لإخماد ‏الحريق في منطقة جنين، إلى ‏جانب التبريد والمراقبة في أماكن الحرائق ‏لمنع تجدد النيران أو امتدادها ‏إلى المناطق المجاورة.‏

‏ وأكد أن الفرق في حالة جاهزية واستنفار للتعامل مع أي طارئ، ولا سيما ‏في ظل الظروف الجوية الحالية حيث تشهد معظم المناطق ارتفاعاً بدرجات ‏الحرارة، الأمر الذي يسهم في زيادة مخاطر اندلاع الحرائق وانتشارها.‏