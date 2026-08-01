إخماد حريقين حراجيين في طرطوس وجهود متواصلة للسيطرة على حريق ‏ثالث

طرطوس-سانا
استجابت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة طرطوس اليوم السبت، لثلاثة بلاغات متزامنة عن حرائق حراجية اندلعت في عدد من مناطق المحافظة، وتمكنت من إخماد حريقين، بينما تواصل جهودها للسيطرة على الحريق الثالث.
وأوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في طرطوس عبد المنعم سطيف، في تصريح لـ سانا، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريقين أحدهما في محيط بلدة فجليت بمنطقة الدريكيش، وآخر في المنطقة الواقعة بين جنين وسبة، بينما تواصل العمل لإخماد الحريق في منطقة جنين، إلى جانب التبريد والمراقبة في أماكن الحرائق لمنع تجدد النيران أو امتدادها إلى المناطق المجاورة.
وأكد أن الفرق في حالة جاهزية واستنفار للتعامل مع أي طارئ، ولا سيما في ظل الظروف الجوية الحالية حيث تشهد معظم المناطق ارتفاعاً بدرجات الحرارة، الأمر الذي يسهم في زيادة مخاطر اندلاع الحرائق وانتشارها.