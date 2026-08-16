جلسة حوارية في عفرين لتطوير الأداء الأمني وتعزيز السلم الأهلي

حلب-سانا‏

عقدت وزارة الداخلية بالتعاون مع وحدة دعم الاستقرار، اليوم الأحد، جلسة حوارية مجتمعية في مدينة عفرين بريف حلب ‏الشمالي، بحضور ممثلين عن الوزارة وعدد من الوجهاء والحقوقيين والأهالي، بهدف الوقوف على ملاحظات السكان ‏واحتياجاتهم وتطوير الأداء الأمني.‏

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، في تصريح لـ سانا، أن الجلسة تأتي في إطار حرص الوزارة ‏على الاستماع إلى آراء المواطنين بشأن المهام الأمنية، بما يسهم في تصحيح الأخطاء ومعالجة جوانب الخلل، مبيناً أن النقاشات ‏الإيجابية مع أهالي عفرين ساعدت في تحديد عدد من الملاحظات للعمل على معالجتها والارتقاء بالأمن بوصفه خدمة أساسية ‏للمواطنين.‏

من جهته، بيّن المدير التنفيذي لوحدة دعم الاستقرار منذر سلال، في تصريح مماثل، أن الجلسة تهدف إلى بناء جسور التواصل ‏بين المجتمعات المحلية في عفرين والأشرفية والشيوخ وقوى الأمن الداخلي، بما يسهم في دعم استقرار العائدين وتعزيز ‏التماسك الاجتماعي والسلم الأهلي.‏

بدوره، أكد الناشط الحقوقي جوان حمزة أهمية هذه الجلسات في تعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والنخب المجتمعية ‏والأكاديمية، والاستماع إلى مطالب المواطنين والعمل على معالجتها، فيما أشارت المواطنة كفاح مراد إلى أن استمرار تنظيم ‏الفعاليات الحوارية يسهم في تمتين العلاقة بين قوى الأمن الداخلي والمجتمع المدني.‏

وتعد هذه الجلسة الثانية للحوار المجتمعي في منطقة عفرين، بعد جلسة أولى عُقدت في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في الأول ‏من آب الجاري، في إطار مواصلة الحوار مع الأهالي والفعاليات المحلية والجهات المعنية حول القضايا الأمنية والخدمية، ‏وإشراك المجتمع المحلي في تحديد الاحتياجات والأولويات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم الأهلي وتهيئة الظروف ‏المناسبة لعودة النازحين إلى مناطقهم.‏