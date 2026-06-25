توزيع منحة أعلاف لدعم مربي الثروة الحيوانية في ريف السويداء

السويداء-سانا‏

باشرت الجهات المعنية في محافظة السويداء، عملية توزيع منحة الأعلاف المخصصة للأسر ذات ‏الدخل المحدود في منطقتي الريف الشمالي الشرقي والشمالي، وذلك في إطار دعم الفلاحين ومربي ‏الماشية في تلك المناطق.‏

وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام أن تنفيذ المنحة جاء بتوجيه من محافظ ‏السويداء مصطفى البكور، وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ومتابعة من مديرية منطقة ‏الصورة الصغيرة، في إطار جهود المحافظة المستمرة للتخفيف من الأعباء المعيشية ودعم قطاع ‏الثروة الحيوانية، الذي يُعد أحد أبرز القطاعات الاقتصادية في المحافظة.‏

وكان محافظ السويداء مصطفى البكور، بحث في الـ14 من الشهر الجاري مع نائب المدير القطري ‏لبرنامج الأغذية العالمي (‏WFP‏) خالد عثمان، والوفد المرافق، خطة عمل متكاملة لدعم التنمية، ‏وتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي في المحافظة.‏