توزيع منحة أعلاف لدعم مربي الثروة الحيوانية في ريف السويداء

السويداء-سانا
باشرت الجهات المعنية في محافظة السويداء، عملية توزيع منحة الأعلاف المخصصة للأسر ذات الدخل المحدود في منطقتي الريف الشمالي الشرقي والشمالي، وذلك في إطار دعم الفلاحين ومربي الماشية في تلك المناطق.
وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام أن تنفيذ المنحة جاء بتوجيه من محافظ السويداء مصطفى البكور، وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ومتابعة من مديرية منطقة الصورة الصغيرة، في إطار جهود المحافظة المستمرة للتخفيف من الأعباء المعيشية ودعم قطاع الثروة الحيوانية، الذي يُعد أحد أبرز القطاعات الاقتصادية في المحافظة.
وكان محافظ السويداء مصطفى البكور، بحث في الـ14 من الشهر الجاري مع نائب المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) خالد عثمان، والوفد المرافق، خطة عمل متكاملة لدعم التنمية، وتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي في المحافظة.