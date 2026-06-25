توزيع منحة أعلاف لدعم مربي الثروة الحيوانية في ريف السويداء

photo 4 2026 06 25 20 59 12 توزيع منحة أعلاف لدعم مربي الثروة الحيوانية في ريف السويداء

السويداء-سانا‏

باشرت الجهات المعنية في محافظة السويداء، عملية توزيع منحة الأعلاف المخصصة للأسر ذات ‏الدخل المحدود في منطقتي الريف الشمالي الشرقي والشمالي، وذلك في إطار دعم الفلاحين ومربي ‏الماشية في تلك المناطق.‏

وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام أن تنفيذ المنحة جاء بتوجيه من محافظ ‏السويداء مصطفى البكور، وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ومتابعة من مديرية منطقة ‏الصورة الصغيرة، في إطار جهود المحافظة المستمرة للتخفيف من الأعباء المعيشية ودعم قطاع ‏الثروة الحيوانية، الذي يُعد أحد أبرز القطاعات الاقتصادية في المحافظة.‏

وكان محافظ السويداء مصطفى البكور، بحث في الـ14 من الشهر الجاري مع نائب المدير القطري ‏لبرنامج الأغذية العالمي (‏WFP‏) خالد عثمان، والوفد المرافق، خطة عمل متكاملة لدعم التنمية، ‏وتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي في المحافظة.‏

photo 1 2026 06 25 20 59 11 توزيع منحة أعلاف لدعم مربي الثروة الحيوانية في ريف السويداء
وزير الطاقة الجزائري يؤكد استعداد بلاده تقديم الدعم والمساعدة الفنية لسوريا
هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية (IHH) تفتتح مكتباً لها في دمشق
فعاليات دينية وتربوية في ملتقى الأحبة في القصير بحمص لتعزيز التعاون المجتمعي 
وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك وفريق تقني يزوران منفذ سيمالكا الحدودي في الحسكة
محافظة طرطوس تبحث جاهزيتها للموسم السياحي 2026 في ورشة عمل موسعة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك