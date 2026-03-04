وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك وفريق تقني يزوران منفذ سيمالكا الحدودي في الحسكة

دمشق-سانا

زار وفد رسمي من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك اليوم، منفذ سيمالكا الحدودي في محافظة الحسكة، برفقة فريق تقني مختص، يترأسه مدير منفذ اليعربية ماهر الشعار.

وتأتي هذه الزيارة، وفق ما ذكرت الهيئة عبر قناتها على التلغرام في إطار تنفيذ التفاهمات المبرمة، حيث سيعمل الفريق على إجراء تقييم شامل لآلية عمل المنفذ، ومستوى أدائه الفني والإداري، ودراسة الإجراءات المعتمدة فيه، وذلك وفق الأطر القانونية والإدارية الناظمة لعمل المنافذ الحدودية في الجمهورية العربية السورية.

ويهدف التقييم إلى وضع تصور عمليّ لإعادة دمج وهيكلة المنفذ بما ينسجم مع الأنظمة المعتمدة لدى الدولة، ويضمن توحيد الإجراءات، ورفع كفاءة العمل، وتعزيز الانضباط المؤسسي، بما يحقق المصلحة الوطنية، ويخدم حركة العبور والتبادل، وفق الضوابط الرسمية المعتمدة.