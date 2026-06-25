تخريج دفعة من خريجي الدبلوم المتقدم في الرقابة والمتابعة بوزارة التنمية الإدارية

دمشق-سانا

احتفلت وزارة التنمية الإدارية، بتخريج 28 طالباً ضمن الدفعة الأولى من “الدبلوم المتقدم في الرقابة والمتابعة” من العاملين في عدد من الوزارات، والجهات العامة، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.

بناء كوادر تمتلك المعرفة والدقة

أوضح وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف في كلمة له، أن هذا الدبلوم يمثل ثمرة تعاون بين وزارة التنمية الإدارية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، نحو بناء كوادر تمتلك المعرفة والدقة والقدرة على المتابعة المهنية الواعية، لافتاً إلى أن الخريجين أضافوا إلى خبراتهم معرفة جديدة واستمروا في تطوير أدواتهم ومهاراتهم لخدمة مؤسساتهم ووطنهم.

مساعدة المسؤولين على اتخاذ القرار المناسب

وأشار الوزير السكاف إلى أن الرقابة والمتابعة تمثلان في جوهرهما مسؤولية تهدف إلى حماية المؤسسة وصون مواردها وتعزيز الانضباط فيها، وبناء بيئة عمل قائمة على العدالة والنزاهة والثقة، بما يساعد المسؤول على رؤية الواقع بوضوح أكبر واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

ترجمة المعارف إلى ممارسات عملية

وأكد الوزير السكاف أن ما اكتسبه الخريجون من معارف وخبرات يضع على عاتقهم مسؤولية كبيرة تتمثل في ترجمة هذه المعارف إلى ممارسات عملية في مواقع عملهم، وجعل الدقة والأمانة نهجاً ثابتاً في متابعة الملفات وإنجاز المهام الموكلة إليهم، معرباً عن تطلعه بأن ينعكس أثر هذا البرنامج بشكل ملموس على رفع جودة الأداء وتعزيز الثقة داخل مؤسساتهم، بما ينسجم مع مسؤولية العمل فيها ويواكب الدور الوطني الذي يضطلعون به.

ترسيخ قيم النزاهة والكفاءة

من جهته، أشار رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي إلى أن الخريجين ينتقلون اليوم، بعد انتصار الثورة المباركة، إلى ميدان بناء المؤسسات وترسيخ قيم النزاهة والكفاءة، وتعزيز الرقابة والمتابعة بوصفهما أداة أساسية من أدوات الإدارة وحماية المال العام وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد العلي أن بناء الدول يتطلب بناء القدرات الوطنية باعتبارها وسيلة أساسية لإصلاح الإدارة من خلال مؤسسات فاعلة وإدارة رشيدة ورقابة مسؤولة، إلى جانب إعداد كفاءات مؤهلة وقادرة على تحويل الخطط إلى إنجازات، وتطوير الأداء المؤسسي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الرقابة الحديثة شريك أساسي في التطوير

وقال العلي: “إننا ننظر إلى الرقابة الحديثة بوصفها شريكاً أساسياً في التطوير والإصلاح، لا مجرد أداة للكشف عن الأخطاء، لأن الرقابة الفاعلة تبدأ بالوقاية قبل المكافحة، وبترسيخ ثقافة النزاهة قبل معالجة مظاهر الفساد، وبتمكين الكفاءات قبل مساءلة المقصرين”.

مسؤولية تجاه خدمة المجتمع

بدوره، رأى ممثل الخريجين عماد غفير أن إنجاز الدبلوم يشكل بداية لمرحلة جديدة من العمل، مؤكداً أن ما اكتسبه الخريجون من معارف وخبرات يمثل أمانة ومسؤولية تجاه خدمة المجتمع، وأن كل إجراء رقابي سليم، وتقرير دقيق، وقرار صحيح، يشكل لبنة في بناء دولة أكثر كفاءة ونزاهة، تواكب تطلعات المواطنين وتليق بتضحيات الشعب.

وجرى خلال حفل التخرج توزيع شهادات الدبلوم على الخريجين بعد استكمالهم البرنامج التدريبي، الذي تضمن عدداً من المحاور التخصصية.

ويعد الدبلوم المتقدم في الرقابة والمتابعة أحد البرامج النوعية الهادفة إلى تأهيل الكوادر وتعزيز فاعلية العمل الإداري، من خلال تطوير أدوات الرقابة والمتابعة ورفع كفاءة التنفيذ وتحسين جودة الأداء، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العامة.