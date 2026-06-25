وزير المالية يبحث مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية بدمشق تعزيز التعاون المالي والدعم الفني

دمشق-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية في دمشق جان باتيست فافر، سبل تعزيز التعاون المشترك وتطويره، ولا سيما في مجال دعم القطاع المالي والسياسات المالية العامة، وذلك بحضور مساعدة نائب وزير المالية الفرنسي فاني لابارث.

وذكرت وزارة المالية في منشور على قناتها التلغرام اليوم الخميس، أن الجانبين ناقشا أوجه الدعم الفني وبناء القدرات التي يمكن لفرنسا تقديمها، بما يسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات المالية وتطوير أدائها.

وتناول الاجتماع التنسيق المستمر بين وزارتي المالية السورية والفرنسية، ومخرجات الاجتماع الأخير الذي عقده وزير المالية في باريس مع وزراء مالية دول مجموعة السبع.

وشارك وزير المالية محمد يسر برنية في شهر أيار الماضي باجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية السبع “G7” في باريس، بدعوة من الرئاسة الفرنسية للمجموعة، وبحضور رئيس البنك الدولي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي.