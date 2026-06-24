الهيئة الوطنية للجودة تصدر برنامج الامتحانات الوطنية الموحدة للدورة الثانية 2026

دمشق-سانا



أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مواعيد الامتحانات الوطنية الموحدة للدورة الثانية لعام 2026، في اختصاصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة.



وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أنه جرى تحديد موعد الـ 19 من تشرين الثاني المقبل لإجراء امتحان الصيدلة الموحد، والـ 3 من كانون الأول المقبل لإجراء امتحان طب الأسنان الموحد، بينما تُعقد الجلسة الأولى من الامتحان الطبي الموحد في الـ 22 من كانون الأول المقبل، تليها الجلسة الثانية في الـ 5 من شهر كانون الثاني القادم لعام 2027.



وأكدت الهيئة مراعاة توفير هامش زمني مناسب لإعلان نتائج الجامعات قبل الامتحانات الوطنية، وإتاحة الوقت الكافي لتسجيل الطلاب وتدقيق البيانات وتصدير القوائم الامتحانية، مشيرة إلى أنه سيتم لاحقاً الإعلان عن تفاصيل التسجيل وآلية التقدم والمراكز الامتحانية المعتمدة.



ولفتت الهيئة إلى أن امتحاني الصيدلة وطب الأسنان الموحدين مخصصان لأغراض معادلة الشهادات والتقدم إلى برامج الاختصاص، ويشملان طلاب الجامعات السورية الحكومية والخاصة، وخريجي الجامعات غير السورية، وذلك وفقاً لقرارات مجلس التعليم العالي النافذة.



وأشارت إلى أن الامتحان الطبي الموحد للطب البشري، يُعد امتحاناً إلزامياً لطلاب الطب البشري، بهدف التخرج في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، كما يُعتمد للتقدم إلى مفاضلات الدراسات العليا في الجامعات السورية وغير السورية.



وكانت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية، أصدرت أمس الثلاثاء نتائج المقابلات الشفهية للامتحان الوطني للصيدلة 2026 لخريجي الجامعات غير السورية.



وتُعدّ الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية، المُحدثة عام 2021 خلفاً لمركز القياس والتقويم، الجهة المسؤولة عن تقييم جودة التعليم ووضع معايير الاعتراف بالشهادات الأجنبية وتعزيز تنافسية قطاع التعليم العالي.