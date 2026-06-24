وزارة الاقتصاد تنقل خدمات السجل التجاري بدمشق إلى مقر إدارتها في منطقة ركن الدين

6S9A4171 Copy وزارة الاقتصاد تنقل خدمات السجل التجاري بدمشق إلى مقر إدارتها في منطقة ركن الدين

دمشق-سانا

أعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة، عن إيقاف العمل بتقديم خدمات السجل التجاري لدمشق، في مقر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق باب الجابية.

وأوضحت في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، أنه تم نقل جميع الخدمات وأضابير السجل التجاري في دمشق، إلى مقر الإدارة العامة للوزارة بمنطقة ركن الدين مقابل مشفى ابن النفيس، وسيبدأ العمل فيها اعتباراً من الـ 28 من حزيران الجاري.

وأوضحت الإدارة أن تقديم طلبات الحصول على خدمات السجل التجاري الفردي يتم حصراً عبر الرابط الإلكتروني.

في حين تُستقبل طلبات سجل الشركات ورقياً وبشكل مباشر لدى مكتب الاستقبال في مركز خدمات الشركات بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، “مديرية الشركات الطابق الأول”.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الاقتصاد والصناعة لتطوير خدمات السجل التجاري وتحديث آليات العمل الإداري، وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفعاليات الاقتصادية والتجارية.

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