السورية للبترول تزيل مجمع حراقات بدائية في محيط حمص ضمن جهود حماية الموارد الوطنية

حمص-سانا

أعلنت الشركة السورية للبترول عن إزالة مجمع للحراقات البدائية في محيط محافظة حمص، في إطار تنفيذ خطة رصد وإزالة الحراقات البدائية وحماية الموارد الوطنية.

وأوضحت الشركة في بيان تلقت سانا نسخة منه، اليوم الأربعاء، أنه تم توجيه الفرق الميدانية المختصة للتعامل مع الموقع وإزالة الحراقات بشكل كامل، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق القائمين عليها، بما في ذلك تنظيم تعهدات خطية بعدم إعادة إنشاء أو تشغيل أي حراقات بدائية مستقبلاً.

في السياق، أكد مدير إدارة الدعم التنفيذي في الشركة السورية للبترول ماجد حديد لمراسل سانا، أن إزالة الحراقات البدائية تأتي في إطار جهود الشركة لحماية الثروات الوطنية والحد من الهدر والتعديات على المشتقات النفطية.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تشكل خطراً على السلامة العامة والبيئة، وتؤثر سلباً في استقرار سوق المشتقات النفطية، وتعزيز معايير السلامة والصحة العامة في مختلف المناطق.

وكانت الشركة السورية للبترول أنجزت في الـ 10 من شهر حزيران الجاري أعمال إزالة الحراقات البدائية في محافظة الرقة بشكل كامل”، ضمن جهودها الرامية إلى الحد من التلوث وتحسين معايير السلامة والصحة العامة وحماية البيئة في مناطق الإنتاج.