الموارد المائية في حمص تضع مشروعات منطقة تلكلخ ‏في الخدمة لري 5500 هكتار

حمص-سانا
وضعت مديرية الموارد المائية في حمص مشاريع ري ”تل حوش، والمزينة، وخربة جباب” في منطقة تلكلخ بالخدمة بكامل جاهزيتها، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة، ويأتي هذا الإجراء لتأمين الاحتياجات المائية للقطاع الزراعي، ودعم الاستمرارية الإنتاجية خلال الموسم الحالي.
وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن المديرية تتابع بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة المنطقة، وبمشاركة جمعيات مستخدمي المياه، عملية توزيع المياه المستفادة من هذه المشروعات، لتغطية ري مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 5500 هكتار من الأراضي الزراعية المتنوعة بين المحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة.
وتشهد كميات المياه المخزنة في السدود بحمص وضعاً جيداً بفضل الموسم المطري، ما يتيح ري كامل المساحات المخططة، ويعزز استقرار العملية الزراعية، وينعكس إيجاباً على زيادة الإنتاجية وتحسين العائد الاقتصادي للأراضي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وكانت مديرية الموارد المائية في حمص نفذت الإثنين الماضي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، أعمال تأهيل مشروع ري حمص – حماة ”قسم حمص”، بهدف تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية وتعزيز استدامة استخدام مياه الري بما يدعم العملية الزراعية.