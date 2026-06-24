الموارد المائية في حمص تضع مشروعات منطقة تلكلخ ‏في الخدمة لري 5500 هكتار

photo 2026 06 24 19 25 38 الموارد المائية في حمص تضع مشروعات منطقة تلكلخ ‏في الخدمة لري 5500 هكتار

حمص-سانا‏

وضعت مديرية الموارد المائية في حمص مشاريع ري ‌‏”تل حوش، والمزينة، وخربة جباب” في منطقة تلكلخ بالخدمة بكامل ‏جاهزيتها، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة، ويأتي ‏هذا الإجراء لتأمين الاحتياجات المائية للقطاع الزراعي، ‏ودعم الاستمرارية الإنتاجية خلال الموسم الحالي‎.‎

وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم ‏الأربعاء، أن المديرية تتابع بالتنسيق مع الجهات المعنية ‏وإدارة المنطقة، وبمشاركة جمعيات مستخدمي المياه، ‏عملية توزيع المياه المستفادة من هذه المشروعات، ‏لتغطية ري مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 5500 هكتار من ‏الأراضي الزراعية المتنوعة بين المحاصيل الحقلية ‏والأشجار المثمرة‎.‎

وتشهد كميات المياه المخزنة في السدود بحمص وضعاً جيداً ‏بفضل الموسم المطري، ما يتيح ري كامل المساحات ‏المخططة، ويعزز استقرار العملية الزراعية، وينعكس ‏إيجاباً على زيادة الإنتاجية وتحسين العائد الاقتصادي ‏للأراضي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة‎.‎

وكانت مديرية الموارد المائية في حمص نفذت الإثنين ‏الماضي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم ‏المتحدة “الفاو”، أعمال تأهيل مشروع ري حمص – حماة ‌”قسم حمص”، بهدف تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية ‏وتعزيز استدامة استخدام مياه الري بما يدعم العملية ‏الزراعية‎.‎

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