محافظ السويداء يبحث مع الهلال الأحمر الاحتياجات الإنسانية التي تتطلبها عودة ‏الأهالي إلى قراهم

photo 2026 06 24 18 05 34 Copy محافظ السويداء يبحث مع الهلال الأحمر الاحتياجات الإنسانية التي تتطلبها عودة ‏الأهالي إلى قراهم

السويداء-سانا‏

بحث محافظ السويداء مصطفى البكور مع رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي ‏السوري الدكتور حازم بقلة والوفد المرافق، الاحتياجات الفعلية التي تتطلبها عودة ‏الأهالي إلى قراهم في المحافظة‎. ‎

وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء أن اللقاء ناقش ‏آليات تقديم المساعدات، وتأمين المستلزمات الضرورية، بهدف تهيئة الأجواء ‏المناسبة لعودة مستقرة للمواطنين إلى مناطقهم‎.‎

وكان محافظ السويداء بحث مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات في ‏السابع عشر من الشهر الجاري سُبل تعزيز التعاون المشترك، وتطوير عمل ‏مديرية الشؤون الاجتماعية، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية في المحافظة.‏

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