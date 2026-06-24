محافظ السويداء يبحث مع الهلال الأحمر الاحتياجات الإنسانية التي تتطلبها عودة ‏الأهالي إلى قراهم

السويداء-سانا
بحث محافظ السويداء مصطفى البكور مع رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري الدكتور حازم بقلة والوفد المرافق، الاحتياجات الفعلية التي تتطلبها عودة الأهالي إلى قراهم في المحافظة.
وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء أن اللقاء ناقش آليات تقديم المساعدات، وتأمين المستلزمات الضرورية، بهدف تهيئة الأجواء المناسبة لعودة مستقرة للمواطنين إلى مناطقهم.
وكان محافظ السويداء بحث مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات في السابع عشر من الشهر الجاري سُبل تعزيز التعاون المشترك، وتطوير عمل مديرية الشؤون الاجتماعية، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية في المحافظة.