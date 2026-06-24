بدء أعمال المرحلة الأولى من مشروع بناء مسجد عقبة بن نافع في نبع ‏الصخر بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا
بدأت اليوم الأربعاء أعمال المرحلة الأولى من مشروع بناء مسجد عقبة بن نافع في قرية نبع الصخر بريف القنيطرة الشمالي.
وتضمنت الأعمال صب القواعد الخرسانية للمسجد، وذلك بعد استكمال واعتماد المخططات الهندسية الخاصة بالمشروع أصولاً من قبل مديرية أوقاف القنيطرة.
وفي تصريح لمراسل سانا أوضح رئيس دائرة شؤون المساجد في مديرية أوقاف القنيطرة بدر الندى أن مشروع بناء المسجد يُنفذ بمبادرة وتمويل من أهالي البلدة المقيمين في الداخل والخارج، و تحت إشراف مديرية أوقاف القنيطرة.
وأضاف الندى: إن المديرية تشرف على مشاريع بناء وترميم عدد من المساجد في المحافظة، بهدف تلبية احتياجات الأهالي، ولا سيما في المناطق التي تحتاج إلى مساجد جديدة أو توسعة القائم منها لاستيعاب أعداد المصلين.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود بناء وترميم المساجد في محافظة القنيطرة، بإشراف مديرية الأوقاف، وبدعم من تبرعات الأهالي في الداخل والخارج، بهدف تلبية احتياجات المصلين وتعزيز الخدمات الدينية.