بدء أعمال المرحلة الأولى من مشروع بناء مسجد عقبة بن نافع في نبع ‏الصخر بريف القنيطرة

IMG 20260624 135631 442 بدء أعمال المرحلة الأولى من مشروع بناء مسجد عقبة بن نافع في نبع ‏الصخر بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا‏

بدأت اليوم الأربعاء أعمال المرحلة الأولى من مشروع بناء مسجد عقبة ‏بن نافع في قرية نبع الصخر بريف القنيطرة الشمالي‎.‎

وتضمنت الأعمال صب القواعد الخرسانية للمسجد، وذلك بعد استكمال ‏واعتماد المخططات الهندسية الخاصة بالمشروع أصولاً من قبل مديرية ‏أوقاف القنيطرة‎.‎

IMG 20260624 135618 395 بدء أعمال المرحلة الأولى من مشروع بناء مسجد عقبة بن نافع في نبع ‏الصخر بريف القنيطرة

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح رئيس دائرة شؤون المساجد في مديرية ‏أوقاف القنيطرة بدر الندى أن مشروع بناء المسجد يُنفذ بمبادرة وتمويل ‏من أهالي البلدة المقيمين في الداخل والخارج، و تحت إشراف مديرية ‏أوقاف القنيطرة‎.‎

وأضاف الندى: إن المديرية تشرف على مشاريع بناء وترميم عدد من ‏المساجد في المحافظة، بهدف تلبية احتياجات الأهالي، ولا سيما في ‏المناطق التي تحتاج إلى مساجد جديدة أو توسعة القائم منها لاستيعاب ‏أعداد المصلين‎.‎

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود بناء وترميم المساجد في محافظة ‏القنيطرة، بإشراف مديرية الأوقاف، وبدعم من تبرعات الأهالي في الداخل ‏والخارج، بهدف تلبية احتياجات المصلين وتعزيز الخدمات الدينية‎.‎

IMG 20260624 135622 324 بدء أعمال المرحلة الأولى من مشروع بناء مسجد عقبة بن نافع في نبع ‏الصخر بريف القنيطرة
IMG 20260624 135625 320 بدء أعمال المرحلة الأولى من مشروع بناء مسجد عقبة بن نافع في نبع ‏الصخر بريف القنيطرة
IMG 20260624 135628 306 بدء أعمال المرحلة الأولى من مشروع بناء مسجد عقبة بن نافع في نبع ‏الصخر بريف القنيطرة
IMG 20260624 135634 635 بدء أعمال المرحلة الأولى من مشروع بناء مسجد عقبة بن نافع في نبع ‏الصخر بريف القنيطرة
IMG 20260624 135635 936 بدء أعمال المرحلة الأولى من مشروع بناء مسجد عقبة بن نافع في نبع ‏الصخر بريف القنيطرة
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