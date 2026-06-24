بدء أعمال المرحلة الأولى من مشروع بناء مسجد عقبة بن نافع في نبع ‏الصخر بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا‏

بدأت اليوم الأربعاء أعمال المرحلة الأولى من مشروع بناء مسجد عقبة ‏بن نافع في قرية نبع الصخر بريف القنيطرة الشمالي‎.‎

وتضمنت الأعمال صب القواعد الخرسانية للمسجد، وذلك بعد استكمال ‏واعتماد المخططات الهندسية الخاصة بالمشروع أصولاً من قبل مديرية ‏أوقاف القنيطرة‎.‎

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح رئيس دائرة شؤون المساجد في مديرية ‏أوقاف القنيطرة بدر الندى أن مشروع بناء المسجد يُنفذ بمبادرة وتمويل ‏من أهالي البلدة المقيمين في الداخل والخارج، و تحت إشراف مديرية ‏أوقاف القنيطرة‎.‎

وأضاف الندى: إن المديرية تشرف على مشاريع بناء وترميم عدد من ‏المساجد في المحافظة، بهدف تلبية احتياجات الأهالي، ولا سيما في ‏المناطق التي تحتاج إلى مساجد جديدة أو توسعة القائم منها لاستيعاب ‏أعداد المصلين‎.‎

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود بناء وترميم المساجد في محافظة ‏القنيطرة، بإشراف مديرية الأوقاف، وبدعم من تبرعات الأهالي في الداخل ‏والخارج، بهدف تلبية احتياجات المصلين وتعزيز الخدمات الدينية‎.‎