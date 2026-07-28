الرئيس الجزائري يدعو لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

الجزائر-سانا ‏

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التأكيد على ضرورة مراجعة اتفاق الشراكة بين ‏بلاده والاتحاد الأوروبي، ولا سيما مع دخول الاقتصاد الجزائري مرحلة جديدة تتميز بتنوع ‏الإنتاج.‏

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية “واج”، اليوم الثلاثاء، أن تبون أوضح خلال لقاء إعلامي ‏دوري مع ممثلي الصحافة الوطنية أن الوضع الاقتصادي الجديد للجزائر يتطلب مراجعة ‏اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يرجع إلى عام 2005، مذكّراً بأن التوقيع عليه ‏جرى في ظروف استثنائية تتميز باعتماد الاقتصاد الوطني المطلق على تصدير النفط.‏

وقال تبون: إن هذا الاتفاق لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات التي بات يتمتع بها ‏الاقتصاد الجزائري بفضل تنوع إنتاجه، لافتاً بهذا الصدد إلى قطاع الإسمنت الذي كان ‏يستورد 3 ملايين طن في 2016 قبل أن تتجاوز قدراته الإنتاجية 40 مليون طن.‏

واعتبر أن العلاقات الطيبة مع جميع الدول الأوروبية تقريباً تسمح بإطلاق عملية مراجعة ‏الاتفاق، وشدد على ضرورة أن تكون السوق الأوروبية أكثر انفتاحاً على المنتجات ‏الجزائرية، مؤكداً أن الطلب الجزائري حظي بتجاوب عدة دول أوروبية وفي مقدمتها ‏إيطاليا.‏