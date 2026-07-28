شركات تعرض ابتكارات زراعية وتقنيات معالجة المياه في المؤتمر الدولي لقطاعات ‏الزراعة والغذاء

DSC00095 1 شركات تعرض ابتكارات زراعية وتقنيات معالجة المياه في المؤتمر الدولي لقطاعات ‏الزراعة والغذاء

دمشق-سانا‏

أكد مشاركون في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة، ‏أهميته في تعزيز التعاون بين الشركات المحلية والعربية، والتعريف بالمنتجات والخدمات ‏الزراعية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير القطاع ‏الزراعي ودعم الإنتاج.‏

تطوير المنتجات الزراعية ‏

غيداء غنام شركات تعرض ابتكارات زراعية وتقنيات معالجة المياه في المؤتمر الدولي لقطاعات ‏الزراعة والغذاء

أوضحت غيداء غنام ‏ممثلة إحدى الشركات السورية المتخصصة بالنباتات في هولندا في ‏تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن مشاركة الشركة في المعرض تأتي للتعريف بالدراسات ‏التي تجريها لابتكار أصناف جديدة من النباتات، وتعزيز حضورها في السوق السورية، ‏مشيرةً إلى أن الشركة بدأت بتطوير قسم الإنتاج لديها، وتسعى إلى توسيع نشاطها ‏خلال المرحلة المقبلة.‏

التعريف بالسوق السورية

بدوره أكد عادل حمدان ممثل شركة أردنية متخصصة في الترب البركانية، أن المشاركة ‏في المعرض شكلت فرصةً مهمةً للتعرف على الشركات العاملة في هذا المجال بالسوق ‏السورية والاطلاع على احتياجات المزارعين، وتعزيز التواصل المباشر مع مختلف الجهات ‏المعنية بالقطاع الزراعي، موضحاً أن اللقاءات مع الشركات المحلية ساعدت ‏على فهم طبيعة السوق السورية وفرص التعاون المستقبلية.‏

عادل حمدان شركات تعرض ابتكارات زراعية وتقنيات معالجة المياه في المؤتمر الدولي لقطاعات ‏الزراعة والغذاء

وبيّن حمدان أن الشركة تقدم خلطات تربة عضوية متخصصة، يصل عددها إلى ‌‏11 خلطة، مخصصة لأنواع مختلفة من الزراعات الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أنها ‏تعتمد على مكونات عضوية وتوفر بيئة زراعية آمنة خالية من مسببات الأمراض ‏وبقايا الأعشاب، وتسهم في خفض استهلاك مياه الري والأسمدة، بما يدعم الإنتاج ‏الزراعي المستدام.‏

معالجة المياه ‏

من جانبه، أكد محمد علي التركاوي ممثل شركة قطرية متخصصة بمحطات ‏معالجة المياه، أن مشاركة الشركة في المعرض تأتي ضمن توجهها لتعزيز حضورها ‏في السوق السورية، لافتاً إلى أن الشركة بدأت خطواتها الاستثمارية في سوريا، ‏وأنشأت منشأة في منطقة عدرا بريف دمشق.‏

محمد التركاوي شركات تعرض ابتكارات زراعية وتقنيات معالجة المياه في المؤتمر الدولي لقطاعات ‏الزراعة والغذاء

وأوضح التركاوي أن المعرض أتاح الفرصة للتعريف بخدمات الشركة ومنتجاتها، ‏والتواصل مع الجهات والشركات العاملة في القطاع الزراعي، مشيراً إلى أهمية هذه ‏الفعاليات في دعم الاستثمار وتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات.‏

يذكر أن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة في سوريا ‏الذي تنظمه الشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات وشركة ألفا لتنظيم المعارض برعاية وزارة ‏الاقتصاد والصناعة، تقام على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق.‏

ويشارك في المعرض المقام من 26 إلى 28 من الشهر الحالي، أكثر من 200 عارض ‏يمثلون 14 دولة.‏

DSC00081 شركات تعرض ابتكارات زراعية وتقنيات معالجة المياه في المؤتمر الدولي لقطاعات ‏الزراعة والغذاء
DSC00093 1 شركات تعرض ابتكارات زراعية وتقنيات معالجة المياه في المؤتمر الدولي لقطاعات ‏الزراعة والغذاء
DSC00083 شركات تعرض ابتكارات زراعية وتقنيات معالجة المياه في المؤتمر الدولي لقطاعات ‏الزراعة والغذاء


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