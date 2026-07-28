شركات تعرض ابتكارات زراعية وتقنيات معالجة المياه في المؤتمر الدولي لقطاعات ‏الزراعة والغذاء

دمشق-سانا
أكد مشاركون في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة، أهميته في تعزيز التعاون بين الشركات المحلية والعربية، والتعريف بالمنتجات والخدمات الزراعية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي ودعم الإنتاج.
تطوير المنتجات الزراعية
أوضحت غيداء غنام ممثلة إحدى الشركات السورية المتخصصة بالنباتات في هولندا في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن مشاركة الشركة في المعرض تأتي للتعريف بالدراسات التي تجريها لابتكار أصناف جديدة من النباتات، وتعزيز حضورها في السوق السورية، مشيرةً إلى أن الشركة بدأت بتطوير قسم الإنتاج لديها، وتسعى إلى توسيع نشاطها خلال المرحلة المقبلة.
التعريف بالسوق السورية
بدوره أكد عادل حمدان ممثل شركة أردنية متخصصة في الترب البركانية، أن المشاركة في المعرض شكلت فرصةً مهمةً للتعرف على الشركات العاملة في هذا المجال بالسوق السورية والاطلاع على احتياجات المزارعين، وتعزيز التواصل المباشر مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع الزراعي، موضحاً أن اللقاءات مع الشركات المحلية ساعدت على فهم طبيعة السوق السورية وفرص التعاون المستقبلية.
وبيّن حمدان أن الشركة تقدم خلطات تربة عضوية متخصصة، يصل عددها إلى 11 خلطة، مخصصة لأنواع مختلفة من الزراعات الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أنها تعتمد على مكونات عضوية وتوفر بيئة زراعية آمنة خالية من مسببات الأمراض وبقايا الأعشاب، وتسهم في خفض استهلاك مياه الري والأسمدة، بما يدعم الإنتاج الزراعي المستدام.
معالجة المياه
من جانبه، أكد محمد علي التركاوي ممثل شركة قطرية متخصصة بمحطات معالجة المياه، أن مشاركة الشركة في المعرض تأتي ضمن توجهها لتعزيز حضورها في السوق السورية، لافتاً إلى أن الشركة بدأت خطواتها الاستثمارية في سوريا، وأنشأت منشأة في منطقة عدرا بريف دمشق.
وأوضح التركاوي أن المعرض أتاح الفرصة للتعريف بخدمات الشركة ومنتجاتها، والتواصل مع الجهات والشركات العاملة في القطاع الزراعي، مشيراً إلى أهمية هذه الفعاليات في دعم الاستثمار وتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات.
يذكر أن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة في سوريا الذي تنظمه الشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات وشركة ألفا لتنظيم المعارض برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، تقام على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق.
ويشارك في المعرض المقام من 26 إلى 28 من الشهر الحالي، أكثر من 200 عارض يمثلون 14 دولة.