الحصري يبحث مع مجموعة كاستراتي فرص استثمار وتطوير البنية التحتية ‏للمطارات السورية

دمشق-سانا
بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري مع وفد من مجموعة كاستراتي برئاسة نائب الرئيس الأول للمجموعة ليونارد كاستراتي، سبل تعزيز التعاون في قطاع الطيران المدني، وفرص الاستثمار في مشاريع البنية التحتية للمطارات.
وبينت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن اللقاء الذي حضره معاون رئيس الهيئة سامح عرابي وعدد من مديري الإدارات، تناول مناقشة آفاق تبادل الخبرات في مجالات تطوير وتشغيل المطارات والخدمات المساندة للنقل الجوي.
وأكد الحصري حرص الهيئة على توسيع الشراكات مع الشركات الدولية الرائدة، بما يسهم في دعم خطط تطوير قطاع الطيران المدني في سوريا، والارتقاء بخدماته وفق أفضل المعايير.
كما استعرض وفد مجموعة كاستراتي خبراته في إدارة وتشغيل المطارات وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.
ومجموعة كاستراتي هي مجموعة استثمارية تأسست عام 1991 وتتخذ من تيرانا عاصمة جمهورية ألبانيا مقراً لها، وتعمل في عدد من القطاعات، تشمل الطاقة والبنية التحتية وإدارة المشاريع والخدمات الاستثمارية المتنوعة.
وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي على تطوير وتحديث البنية التحتية للمطارات السورية، ورفع كفاءة التشغيل والخدمات المرافقة للنقل الجوي، ضمن توجهات تستهدف تحسين الأداء وتعزيز الجاهزية الفنية والإدارية للمرافق الجوية، بما يواكب متطلبات قطاع الطيران المدني ويوفر بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والشراكات الدولية.