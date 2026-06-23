الحصري يبحث مع مجموعة كاستراتي فرص استثمار وتطوير البنية التحتية ‏للمطارات السورية

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر ‏الحصري مع وفد من مجموعة كاستراتي برئاسة نائب الرئيس الأول ‏للمجموعة ليونارد كاستراتي، سبل تعزيز التعاون في قطاع الطيران المدني، ‏وفرص الاستثمار في مشاريع البنية التحتية للمطارات.‏

وبينت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن اللقاء الذي حضره ‏معاون رئيس الهيئة سامح عرابي وعدد من مديري الإدارات، تناول مناقشة ‏آفاق تبادل الخبرات في مجالات تطوير وتشغيل المطارات والخدمات ‏المساندة للنقل الجوي.‏

وأكد الحصري حرص الهيئة على توسيع الشراكات مع الشركات الدولية ‏الرائدة، بما يسهم في دعم خطط تطوير قطاع الطيران المدني في سوريا، ‏والارتقاء بخدماته وفق أفضل المعايير.‏

كما استعرض وفد مجموعة كاستراتي خبراته في إدارة وتشغيل المطارات ‏وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.‏

ومجموعة كاستراتي هي مجموعة استثمارية تأسست عام 1991 وتتخذ من ‏تيرانا عاصمة جمهورية ألبانيا مقراً لها، وتعمل في عدد من القطاعات، تشمل ‏الطاقة والبنية التحتية وإدارة المشاريع والخدمات الاستثمارية المتنوعة.‏

وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي على تطوير وتحديث البنية ‏التحتية للمطارات السورية، ورفع كفاءة التشغيل والخدمات المرافقة للنقل ‏الجوي، ضمن توجهات تستهدف تحسين الأداء وتعزيز الجاهزية الفنية ‏والإدارية للمرافق الجوية، بما يواكب متطلبات قطاع الطيران المدني ويوفر ‏بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والشراكات الدولية.‏