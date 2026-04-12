وصول قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية إلى الحسكة

الحسكة-سانا

وصلت إلى محافظة الحسكة أمس السبت، قافلةُ مساعداتٍ إغاثيةٍ وإنسانية، وذلك ضمن الاستجابة الطارئة للأسر المتضررة من السيول والفيضانات الأخيرة.

وأوضح رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، خضر الظاهر في تصريح لـ سانا، ان القافلة محملة بمواد إغاثية وإنسانية، بدعمٍ من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، والصليب الأحمر النرويجي، والألماني.

وأكد الظاهر استلام المساعدات وإدخالها إلى مستودعات فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، وذلك بغية استكمال الاستجابة الطارئة لتأمين الاحتياجات الأساسية لمتضرري السيول والفيضانات التي تعرضت لها المحافظة في آذار الفائت.

وهذه هي القافلة الثانية التي تصل إلى محافظة الحسكة، في إطار استكمال فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري توزيع المساعدات على متضرري السيول والفيضانات في عموم مناطق المحافظة.

وكان فرع الهلال الأحمر العربي السوري وزّع خلال الفترة الماضية مساعداتٍ شملت المتضررين في الريف الجنوبي في الحسكة، وضمن مركز مدينة الحسكة، إضافةً إلى القامشلي والمالكية.