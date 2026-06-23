الهلالي يعلن عن إجراءات لتسهيل تسويق واستلام القمح وتخفيف الضغط عن ‏مراكز الحسكة

الحسكة-سانا‏

أعلن نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي خلال اجتماع موسع عقد في مبنى المحافظة، عن حزمة من التسهيلات ‏والإجراءات الاستثنائية الهادفة إلى تسريع استلام محصول القمح بالمحافظة‏، ومعالجة الازدحام في مراكز الاستلام، وتخفيف الأعباء عن المزارعين، ‏وذلك في إطار التنسيق الحكومي المشترك لتذليل العقبات وضمان تسويق ‏محصول القمح.‏

وأوضح الهلالي في تصريح نقلته مديرية إعلام الحسكة اليوم الثلاثاء، أن ‏الإجراءات شملت الموافقة على استلام الأقماح غير المعبأة “الدكما” في ‏العراءات ضمن عدد من المراكز سيُعلن عنها قريباً، مع الجاهزية لافتتاح ‏مراكز عراء إضافية “المشول” عند الحاجة لاستيعاب كامل الإنتاج، مؤكداً ‏التزام مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بشراء ‏كامل الكميات المنتجة من القمح دون استثناء.‏

ولفت إلى إتاحة نقل المحصول إلى مراكز الاستلام في المحافظات الأخرى ‏لتخفيف الضغط على المراكز في الحسكة، على أن تتحمل المديرية العامة ‏للمؤسسة السورية للتجارة الداخلية وحماية المستهلك كامل تكاليف النقل، ‏مبيناً أنه يحق للمزارع طلب النقل من المركز الذي سجل فيه مسبقاً، حيث ‏تُحلل عينة عشوائية من المحصول وتُحدد الكمية، ليتم التوجه مباشرة إلى ‏مراكز الاستلام في المحافظات المستقبِلة بموجب الوصل المعتمد.‏

وأشار إلى أنه بالتنسيق مع وزارة النقل، تُعفى الشاحنات المحملة بمحصول ‏القمح من مخالفات الحمولة المحورية بنسبة زيادة تصل إلى 25 بالمئة فوق ‏الحد المسموح به قانوناً.‏

ونوه الهلالي إلى أنه تم تخصيص 4 مواقع لتوزيع فواتير القمح اعتباراً من ‌الـ‏1 من تموز المقبل في كل من الحسكة والقامشلي والمالكية والدرباسية، بما يسهم ‏في توفير الوقت والجهد على المزارعين، مع التأكيد على أن نقل المحصول ‏إلى المحافظات الأخرى لن يؤثر على مواعيد أو آلية صرف المستحقات ‏المالية.‏

وأكد الهلالي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على دعم المزارعين ‏وصون حقوقهم وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح موسم تسويق القمح، ‏بما يضمن استلام كامل المحصول وتحقيق أفضل النتائج للمزارعين ‏والمؤسسات المعنية.‏

حضر الاجتماع محافظ الحسكة نور الدين أحمد، ونائب وزير الاقتصاد ‏والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس ماهر خليل ‏الحسن، والمدير العام للمؤسسة السورية للحبوب المهندس حسن عثمان، ومدير إدارة الحبوب، ورئيس اتحاد الفلاحين، ومديرو المصارف، ومدير ‏الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة.‏