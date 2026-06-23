الهلالي يعلن عن إجراءات لتسهيل تسويق واستلام القمح وتخفيف الضغط عن ‏مراكز الحسكة

الحسكة-سانا
أعلن نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي خلال اجتماع موسع عقد في مبنى المحافظة، عن حزمة من التسهيلات والإجراءات الاستثنائية الهادفة إلى تسريع استلام محصول القمح بالمحافظة، ومعالجة الازدحام في مراكز الاستلام، وتخفيف الأعباء عن المزارعين، وذلك في إطار التنسيق الحكومي المشترك لتذليل العقبات وضمان تسويق محصول القمح.
وأوضح الهلالي في تصريح نقلته مديرية إعلام الحسكة اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات شملت الموافقة على استلام الأقماح غير المعبأة “الدكما” في العراءات ضمن عدد من المراكز سيُعلن عنها قريباً، مع الجاهزية لافتتاح مراكز عراء إضافية “المشول” عند الحاجة لاستيعاب كامل الإنتاج، مؤكداً التزام مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بشراء كامل الكميات المنتجة من القمح دون استثناء.
ولفت إلى إتاحة نقل المحصول إلى مراكز الاستلام في المحافظات الأخرى لتخفيف الضغط على المراكز في الحسكة، على أن تتحمل المديرية العامة للمؤسسة السورية للتجارة الداخلية وحماية المستهلك كامل تكاليف النقل، مبيناً أنه يحق للمزارع طلب النقل من المركز الذي سجل فيه مسبقاً، حيث تُحلل عينة عشوائية من المحصول وتُحدد الكمية، ليتم التوجه مباشرة إلى مراكز الاستلام في المحافظات المستقبِلة بموجب الوصل المعتمد.
وأشار إلى أنه بالتنسيق مع وزارة النقل، تُعفى الشاحنات المحملة بمحصول القمح من مخالفات الحمولة المحورية بنسبة زيادة تصل إلى 25 بالمئة فوق الحد المسموح به قانوناً.
ونوه الهلالي إلى أنه تم تخصيص 4 مواقع لتوزيع فواتير القمح اعتباراً من الـ1 من تموز المقبل في كل من الحسكة والقامشلي والمالكية والدرباسية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المزارعين، مع التأكيد على أن نقل المحصول إلى المحافظات الأخرى لن يؤثر على مواعيد أو آلية صرف المستحقات المالية.
وأكد الهلالي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على دعم المزارعين وصون حقوقهم وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح موسم تسويق القمح، بما يضمن استلام كامل المحصول وتحقيق أفضل النتائج للمزارعين والمؤسسات المعنية.
حضر الاجتماع محافظ الحسكة نور الدين أحمد، ونائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس ماهر خليل الحسن، والمدير العام للمؤسسة السورية للحبوب المهندس حسن عثمان، ومدير إدارة الحبوب، ورئيس اتحاد الفلاحين، ومديرو المصارف، ومدير الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة.