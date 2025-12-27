مشفى القصير بحمص يتسلم جهاز تخدير جديداً

IMG 6546 مشفى القصير بحمص يتسلم جهاز تخدير جديداً

حمص-سانا

تسلم مشفى القصير الميداني جهاز تخدير جديداً، وذلك في إطار حملة “فجر القصير” لدعم القطاع الصحي.

IMG 6548 مشفى القصير بحمص يتسلم جهاز تخدير جديداً

وأشار مدير مشفى القصير الدكتور محمد إدريس في تصريح لوكالة سانا، إلى أن الجهاز مقدم من مشفى دار الزهراء في مدينة طرابلس اللبنانية، حيث يُسهم في تعزيز الخدمات الطبية التي يقدمها المشفى لأهالي منطقة القصير التي يبلغ تعداد سكانها نحو 160 ألف نسمة.

وأعرب إدريس عن أمله باستمرار عمليات الدعم بما ينعكس إيجاباً على مستوى الرعاية الصحية، مؤكداً أن هذه الخطوة تجسد روح التعاون والتكافل، وأن الجهاز الجديد سيُشكل إضافة نوعية في خدمة المرضى وإجراء العمليات الجراحية.

IMG 6637 مشفى القصير بحمص يتسلم جهاز تخدير جديداً

ويضم المشفى الذي افتتح في تشرين الأول الماضي 60 سريراً وغرفة عمليات تضم 12 سريراً للعناية المركزة ومركز غسيل كلى مجهزاً بـ 6 أجهزة حديثة، ومركز التأهيل الفيزيائي لعلاج الإعاقة الجسدية والسمعية والنفسية.

وجمعت حملة “فجر القصير” التي نظمت الشهر الماضي تبرعات بقيمة إجمالية بلغت 10 ملايين ونحو 81 ألف دولار، لدعم المشاريع الخدمية والتنموية في منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي.

IMG 6552 مشفى القصير بحمص يتسلم جهاز تخدير جديداً
IMG 6640 مشفى القصير بحمص يتسلم جهاز تخدير جديداً
IMG 6650 مشفى القصير بحمص يتسلم جهاز تخدير جديداً
IMG 6652 مشفى القصير بحمص يتسلم جهاز تخدير جديداً
IMG 6656 مشفى القصير بحمص يتسلم جهاز تخدير جديداً
IMG 6673 مشفى القصير بحمص يتسلم جهاز تخدير جديداً
default
IMG 6674 مشفى القصير بحمص يتسلم جهاز تخدير جديداً
default
