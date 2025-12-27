مشفى القصير بحمص يتسلم جهاز تخدير جديداً

حمص-سانا

تسلم مشفى القصير الميداني جهاز تخدير جديداً، وذلك في إطار حملة “فجر القصير” لدعم القطاع الصحي.

وأشار مدير مشفى القصير الدكتور محمد إدريس في تصريح لوكالة سانا، إلى أن الجهاز مقدم من مشفى دار الزهراء في مدينة طرابلس اللبنانية، حيث يُسهم في تعزيز الخدمات الطبية التي يقدمها المشفى لأهالي منطقة القصير التي يبلغ تعداد سكانها نحو 160 ألف نسمة.

وأعرب إدريس عن أمله باستمرار عمليات الدعم بما ينعكس إيجاباً على مستوى الرعاية الصحية، مؤكداً أن هذه الخطوة تجسد روح التعاون والتكافل، وأن الجهاز الجديد سيُشكل إضافة نوعية في خدمة المرضى وإجراء العمليات الجراحية.

ويضم المشفى الذي افتتح في تشرين الأول الماضي 60 سريراً وغرفة عمليات تضم 12 سريراً للعناية المركزة ومركز غسيل كلى مجهزاً بـ 6 أجهزة حديثة، ومركز التأهيل الفيزيائي لعلاج الإعاقة الجسدية والسمعية والنفسية.

وجمعت حملة “فجر القصير” التي نظمت الشهر الماضي تبرعات بقيمة إجمالية بلغت 10 ملايين ونحو 81 ألف دولار، لدعم المشاريع الخدمية والتنموية في منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي.