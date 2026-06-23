بدء الجلسة الرابعة من محاكمة عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب ‏السوري

دمشق-سانا
بدأت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق اليوم الثلاثاء جلستها الرابعة من محاكمة عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري وذلك بحضور ممثلين عن منظمات دولية وحقوقية.
وأضاف مراسل سانا أن الجلسة اليوم مغلقة ومخصصة بالكامل لسماع أقوال شهود الحق العام، في خطوة تُعدّ محورية ضمن إجراءات المحاكمة.
يُذكر أن المتهم عاطف نجيب، هو ابن خالة رأس النظام البائد المجرم بشار الأسد، شغل سابقاً منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، وهو مسؤول عن حملات القمع والاعتقال خلال بدايات الثورة السورية عام 2011، بما في ذلك حادثة اعتقال أطفال درعا في آذار من العام نفسه.
وتأتي هذه المحاكمة ضمن إطار رؤية أوسع تسعى الدولة من خلالها إلى بناء منظومة عدالة تضمن عدم تكرار الانتهاكات التي تعرض لها السوريون، وتشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم، وتعويض المتضررين، وتوثيق الأحداث التي شكلت مفاصل أساسية في تاريخ البلاد.