بدء الجلسة الرابعة من محاكمة عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب ‏السوري

دمشق-سانا

بدأت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق اليوم الثلاثاء جلستها ‌‏الرابعة من محاكمة عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب ‏السوري وذلك بحضور ممثلين عن منظمات دولية ‏وحقوقية.‏

وأضاف مراسل سانا أن الجلسة اليوم مغلقة ومخصصة بالكامل لسماع أقوال شهود الحق ‏العام، في خطوة تُعدّ محورية ضمن إجراءات المحاكمة. ‏

يُذكر أن المتهم عاطف نجيب، هو ابن خالة رأس النظام البائد ‌‏المجرم بشار الأسد، شغل سابقاً منصب رئيس ‌‏فرع الأمن ‏السياسي ‏في محافظة درعا، وهو مسؤول عن حملات القمع ‏والاعتقال خلال ‏بدايات الثورة ‌‏السورية عام 2011، بما في ذلك ‏حادثة اعتقال أطفال ‏درعا في آذار من العام نفسه.‏

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وتأتي هذه المحاكمة ضمن إطار رؤية أوسع تسعى الدولة من ‌‏خلالها إلى بناء منظومة عدالة تضمن عدم ‌‏تكرار الانتهاكات ‏التي ‏تعرض لها السوريون، وتشمل محاسبة المسؤولين عن ‏الجرائم، ‏وتعويض ‌‏المتضررين، وتوثيق الأحداث التي شكلت ‏مفاصل ‏أساسية في تاريخ البلاد‎.‎

يتبع…