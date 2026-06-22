مباحثات في وزارة الطاقة حول إمداد التجمعات السكنية الحديثة ‏في دمشق بالغاز المنزلي ‏

دمشق-سانا
بحث معاون وزير الطاقة السوري لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي إبراهيم العدهان مع معاون وزير الإسكان وحيد عبيد، ومدير إدارة تنظيم قطاع البترول في وزارة الطاقة موسى الجبارة، والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان تمام الدبل، وممثلين عن مشروعي “أبيات هيلز” و”ثراء” وشركة “يونيغاز” وعدد من الجهات المعنية مشروع إمداد التجمعات السكنية الحديثة في مدينة دمشق بالغاز المنزلي، ووضع الأسس الفنية والتنظيمية لتهيئتها للربط بالغاز الطبيعي مستقبلاً.
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق مناقشة الرؤية المتكاملة للمشروع التي تهدف إلى توفير خدمات طاقة آمنة ومستدامة للتجمعات السكنية الكبرى، من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة لإمدادها بالغاز المنزلي في المرحلة الأولى، وصولاً إلى ربطها بالشبكة الوطنية للغاز الطبيعي (NG) في المراحل اللاحقة.
وبحث المجتمعون الأطر التنظيمية والتشريعية المطلوبة لتنفيذ المشروع، وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للغاز، وتأهيل الكوادر الوطنية الفنية المتخصصة، إضافة إلى مناقشة المراحل التنفيذية التي تبدأ بإمداد التجمعات السكنية بمنظومات الغاز البترولي المسال (LPG) .
وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع تناول أيضاً آليات الاستثمار والشراكة بين الجهات المعنية لتأمين التمويل وتسريع تنفيذ المشروع وفق أفضل الممارسات الفنية والتنظيمية، بما يدعم تطوير خدمات الطاقة، ويعزز موثوقيتها واستدامتها في التجمعات السكنية الحديثة.
وكانت الشركة السورية للبترول وقعت الثلاثاء الفائت، عقداً مع شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا الأمريكيتين، بهدف تطوير عدد من حقول الغاز في سوريا وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، بما يسهم في دعم منظومة الطاقة، وتعزيز إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء والقطاعات الحيوية الأخرى، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.