مباحثات في وزارة الطاقة حول إمداد التجمعات السكنية الحديثة ‏في دمشق بالغاز المنزلي ‏

دمشق-سانا

بحث معاون وزير الطاقة السوري لشؤون التخطيط والتميز ‏المؤسسي إبراهيم العدهان مع معاون وزير الإسكان وحيد عبيد، ‌‏ومدير إدارة تنظيم قطاع البترول في وزارة الطاقة موسى الجبارة، ‏والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان تمام الدبل، ‏وممثلين عن ‏مشروعي “أبيات هيلز” و”ثراء” وشركة “يونيغاز” وعدد من ‏الجهات المعنية مشروع إمداد التجمعات السكنية ‏الحديثة في مدينة ‏دمشق بالغاز المنزلي، ووضع الأسس الفنية والتنظيمية لتهيئتها ‏للربط بالغاز الطبيعي مستقبلاً‎.‎

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين أنه تم ‏خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق مناقشة ‏الرؤية ‏المتكاملة للمشروع التي تهدف إلى توفير خدمات طاقة آمنة ‏ومستدامة للتجمعات السكنية الكبرى، من خلال تطوير ‏البنية ‏التحتية اللازمة لإمدادها بالغاز المنزلي في المرحلة الأولى، ‏وصولاً إلى ربطها بالشبكة الوطنية للغاز الطبيعي‎ (NG) ‌‎في ‏المراحل اللاحقة‎.‎

وبحث المجتمعون الأطر التنظيمية والتشريعية المطلوبة لتنفيذ ‏المشروع، وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للغاز، وتأهيل ‏الكوادر ‏الوطنية الفنية المتخصصة، إضافة إلى مناقشة المراحل التنفيذية ‏التي تبدأ بإمداد التجمعات السكنية بمنظومات الغاز ‏البترولي ‏المسال‎ (LPG) ‎.‎

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع تناول أيضاً آليات الاستثمار ‏والشراكة بين الجهات المعنية لتأمين التمويل وتسريع تنفيذ ‌‏المشروع وفق أفضل الممارسات الفنية والتنظيمية، بما يدعم ‏تطوير خدمات الطاقة، ويعزز موثوقيتها واستدامتها في ‏التجمعات ‏السكنية الحديثة‎.‎

وكانت الشركة السورية للبترول وقعت الثلاثاء الفائت، عقداً مع ‏شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا الأمريكيتين، بهدف تطوير ‏عدد ‏من حقول الغاز في سوريا وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، بما ‏يسهم في دعم منظومة الطاقة، وتعزيز إمدادات الغاز ‏اللازمة ‏لقطاع الكهرباء والقطاعات الحيوية الأخرى، وذلك في مبنى ‏الوزارة بدمشق‎.‎