بدء عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الشعب عن دوائر في الحسكة ‌‏وحلب

الحسكة-حلب-سانا
بدأت صباح اليوم الأحد عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الشعب عن دائرتي الحسكة والقامشلي في محافظة الحسكة، ودائرة عين العرب في محافظة حلب.
وحسب اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب سيتم الانتخاب وفق التفاصيل التالية:
عين العرب: يتنافس على المقعدين المخصصين 12 مرشحاً من أصل 100 عضو في الهيئة الناخبة.
الحسكة: يتنافس على 3 مقاعد المخصصة 13 مرشحاً من أصل 150 عضواً بالهيئة الناخبة.
القامشلي: سيتنافس على 4 مقاعد 7 مرشحين ضمن 198 عضواً في الهيئة الناخبة.
أما في دائرة المالكية فقد حصل المرشحان على المقعدين المخصصين بعد ترشح مرشحين من ضمن 100 عضو بالهيئة الناخبة.
ويستمر الاقتراع لنحو الساعة الثانية عشرة ظهراً، على أن يتم تمديده لمدة ساعة واحدة فقط في حال عدم تحقق النسبة الدنيا المطلوبة للاقتراع، وبعدها تُغلق الصناديق بغض النظر عن نسبة المقترعين.
وتبدأ عمليات فرز الأصوات مباشرة بعد انتهاء الاقتراع، فيما ستُعلن النتائج الأولية مباشرة بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات.
وحددت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في قرار لها، الجمعة الفائت، مراكز الاقتراع في قاعة الاجتماعات بمبنى إدارة محافظة الحسكة لدائرة الحسكة الانتخابية، والمركز الثقافي القديم في الحسكة جانب نقابة المهندسين لدائرة القامشلي، إضافة إلى المركز الثقافي في عين العرب لدائرة عين العرب الانتخابية بمحافظة حلب.
وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تفقدت، أمس السبت، مراكز الاقتراع في محافظة الحسكة، ومركز الاقتراع في عين عرب بمحافظة حلب، التي تُجرى فيها الانتخابات للتأكد من توفر الإجراءات اللوجستية، وغرف الاقتراع السري ولوازم العملية الانتخابية، إضافة إلى تأمين حضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لمتابعة العملية الانتخابية.