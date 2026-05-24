بدء عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الشعب عن دوائر في الحسكة ‌‏وحلب

الحسكة-حلب-سانا‏

بدأت صباح اليوم الأحد عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء ‏مجلس الشعب عن ‏دائرتي الحسكة والقامشلي في محافظة الحسكة، ودائرة ‏عين العرب في ‏محافظة حلب.‏

وحسب اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب سيتم الانتخاب وفق التفاصيل ‏التالية:‏

عين العرب: يتنافس على المقعدين المخصصين 12 مرشحاً من أصل 100 ‏عضو في الهيئة الناخبة. ‏

الحسكة: يتنافس على 3 مقاعد المخصصة 13 مرشحاً من أصل 150 عضواً ‏بالهيئة الناخبة. ‏

القامشلي: سيتنافس على 4 مقاعد 7 مرشحين ضمن 198 عضواً في الهيئة ‏الناخبة. ‏

أما في دائرة المالكية فقد حصل المرشحان على المقعدين المخصصين بعد ‏ترشح مرشحين من ضمن 100 عضو بالهيئة الناخبة.‏

ويستمر الاقتراع لنحو الساعة الثانية عشرة ظهراً، على أن يتم تمديده لمدة ‌‏ساعة واحدة فقط في حال عدم تحقق النسبة الدنيا المطلوبة للاقتراع، وبعدها ‌‏تُغلق الصناديق بغض النظر عن نسبة المقترعين.‏

وتبدأ عمليات فرز الأصوات مباشرة بعد انتهاء الاقتراع، فيما ستُعلن النتائج ‌‏الأولية مباشرة بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات.

وحددت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في قرار لها، الجمعة الفائت، ‌‏مراكز الاقتراع في قاعة الاجتماعات بمبنى إدارة محافظة الحسكة لدائرة ‌‏الحسكة الانتخابية، والمركز الثقافي القديم في الحسكة جانب نقابة المهندسين ‌‏لدائرة القامشلي، إضافة إلى المركز الثقافي في عين العرب لدائرة ‌‏عين العرب الانتخابية بمحافظة حلب. ‏

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تفقدت، أمس السبت، ‌‏مراكز الاقتراع في محافظة الحسكة، ومركز الاقتراع في عين عرب ‌‏بمحافظة حلب، التي تُجرى فيها الانتخابات للتأكد من توفر الإجراءات ‌‏اللوجستية، وغرف الاقتراع السري ولوازم العملية الانتخابية، إضافة إلى ‌‏تأمين حضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لمتابعة العملية الانتخابية.‏