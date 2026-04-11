إعادة تأهيل مدرسة قرية الشيخ علي بريف حلب تمهيداً لوضعها بالخدمة

حلب-سانا

تواصل مديرية تربية حلب أعمال ترميم وإعادة تأهيل مدرسة قرية الشيخ علي بريف المحافظة الغربي، في خطوة تهدف إلى إعادة العملية التعليمية، وتخفيف الأعباء عن الأهالي في المنطقة وذلك بالتعاون مع مؤسسة فؤادي للتنمية.

وفي تصريح لمراسل سانا، اليوم السبت أوضح مشرف مجمع سمعان الغربي التربوي، نديم نجيب أكرم، أنه تم ترميم معظم المدارس المتضررة، في ريف المحافظة الغربي ومن بينها المدرسة الإعدادية في قرية الشيخ علي التي تعرضت للتخريب من قبل النظام البائد، وأشار إلى أن المدرسة تخدم عدداً من القرى المجاورة، منها كفر جوم، وريف المهندسين، وأرناز، ومن المتوقع استئناف العملية التعليمية فيها،قريباً حيث تم تجهيزها بالأثاث والمقاعد والمستلزمات الإدارية من قبل مؤسسة فؤادي.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد تفنازي من مؤسسة فؤادي للدعم والتنمية المتكاملة، أن مشروع إعادة تأهيل المدارس الخارجة عن الخدمة وإعادتها إلى العمل يتم بالتنسيق مع وزارة التربية، وبدعم من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).

وبيّن تفنازي أن أعمال إعادة التأهيل في مدرسة الشيخ علي تضمنت إزالة آثار الدمار بشكل كامل، ومعالجة الأضرار الإنشائية، وتجهيز الصفوف الدراسية بالنوافذ والمقاعد، إلى جانب تأثيث غرف المدرسين والإدارة، وتبليط السطح وعزله لمنع تسرب المياه، فضلاً عن تجهيز الباحة الخارجية بالبلاط لضمان سلامة الطلاب، وتنفيذ أعمال الدهان والتزيين لإضفاء بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة من مديرية التربية والتعليم في حلب، لإعادة تأهيل القطاع التربوي في المناطق المتضررة، أبرزها إطلاق حملة واسعة في نهاية كانون الثاني الماضي لإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية، التي تعرضت لدمار كبير خلال السنوات الماضية بالتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية الداعمة.

وتأسست مؤسسة فؤادي للتنمية، عام 2010 كمنظمة خاصة غير ربحية وتنفذ العديد من الأنشطة الإغاثية في مجالات التربية والتعليم والصحة ودعم المهجرين.