الوزير السكاف: صندوق التنمية السوري دعوة للمساهمة في بناء وإعمار الوطن

التنمية الادارية الوزير السكاف: صندوق التنمية السوري دعوة للمساهمة في بناء وإعمار الوطن

دمشق-سانا

أكد وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، أن صندوق التنمية السوري يمثل دعوة صادقة لكل السوريين للعمل والمساهمة في إعادة إعمار بلدهم، وتحويل النيات الطيبة إلى إنجازات ملموسة.

وفي تغريدة له عبر حسابه على منصة “إكس”، قال الوزير السكاف: “هكذا تتحول العاطفة إلى تنمية، والنية الطيبة إلى نتائج تُرى وتُقاس”، مشدداً على أن كل مساهمة تقرّب السوريين من “سوريا التي نستحق”.

ودعا السكاف أبناء الوطن، إلى تقديم مساهماتهم في الصندوق ليُستثمر رصيده في مشاريع ذات أثر معلن، وبحوكمة شفافة وتقارير دورية تعكس حجم الإنجاز.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أطلقت أمس، صندوق التنمية السوري ليكون منصة وطنية حقيقية وشفافة لتأمين الأموال اللازمة، والإسراع بتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

