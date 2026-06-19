وفاة شخصين وإصابة 22 آخرين جراء حرائق وحوادث سير في سوريا ‏

دمشق-سانا
توفي شخصان وأصيب 22 آخرون جراء حوادث سير وحرائق عدة في سوريا وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الجمعة، أن فرقه استجابت لـ 19 حادث سير أسفرت عن تسجيل حالتي وفاة و18 إصابة تم تقديم الإسعافات الأولية لها، ثم نقلها إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وجدد الدفاع المدني التأكيد على السائقين ضرورة تخفيف السرعة، وضرورة التأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.
كما أصيب 4 أشخاص (2 من عناصر الإطفاء ومدنيان) جراء 220 حريقاً، 19 منها في الحقول والمحاصيل الزراعية، والباقي في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، استجابت لها فرق الدفاع المدني، وعملت على تبريد أماكنها، بينما اقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية.
وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وأصيب 23 شخصاً بجروح أمس الأول، جراء وقوع حرائق وحوادث سير في عموم المحافظات السورية استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.