وفاة شخصين وإصابة 22 آخرين جراء حرائق وحوادث سير في سوريا ‏

IMG 20260619 115453 200 Copy وفاة شخصين وإصابة 22 آخرين جراء حرائق وحوادث سير في سوريا ‏

دمشق-سانا

توفي شخصان وأصيب 22 آخرون جراء حوادث سير وحرائق عدة في سوريا وقعت ‏خلال الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الجمعة، أن فرقه استجابت لـ 19 ‏حادث سير أسفرت عن تسجيل حالتي وفاة و18 إصابة تم تقديم الإسعافات الأولية لها، ثم ‏نقلها إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.‏

وجدد الدفاع المدني التأكيد على السائقين ضرورة تخفيف السرعة، وضرورة التأكد من ‏الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي ‏تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.‏

كما أصيب 4 أشخاص (2 من عناصر الإطفاء ومدنيان) جراء 220 حريقاً، 19 منها ‏في الحقول والمحاصيل الزراعية، والباقي في المنازل والمحال التجارية والأعشاب ‏والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، استجابت لها فرق الدفاع المدني، وعملت على ‏تبريد أماكنها، بينما اقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية.‏

وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول ‏الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق ‏الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق ‏آمنة.‏

وأصيب 23 شخصاً بجروح أمس الأول، جراء وقوع حرائق وحوادث سير في عموم ‏المحافظات السورية استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث.‏

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