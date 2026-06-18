اللاذقية تطلق حملة نظافة موسعة لتحسين الواقع الخدمي والمظهر العام للمدينة

اللاذقية-سانا‏

أطلقت محافظة اللاذقية حملة نظافة موسعة بمشاركة مديريات الخدمات الفنية والطوارئ وإدارة الكوارث والزراعة، دعماً لجهود ‏مجلس مدينة اللاذقية في تحسين الواقع الخدمي والارتقاء بالمظهر العام.‏

وركزت الحملة في مرحلتها الأولى على المدخل الشرقي للمدينة، الممتد من دوار الجامعة إلى دوار البصة، حيث شملت إزالة ‏الأعشاب والنباتات العشوائية وتنظيف جوانب الطرق والأرصفة، على أن تتوسع تدريجياً لتشمل مختلف أحياء ومناطق المدينة.‏

وأوضح رئيس دائرة الطرق في مديرية الخدمات الفنية صفوان دريوس، في تصريح لـ سانا أمس الأربعاء، أن الحملة تأتي في إطار ‏خطة تنسيق مشتركة بين الجهات المعنية، بهدف رفع مستوى الخدمات والحفاظ على نظافة مداخل المدينة ومرافقها العامة.‏

وأشار دريوس إلى أن الأعمال تتضمن قص الأعشاب وتجريف وتنظيف جوانب الطرق، لافتاً إلى أن الورشات واصلت اليوم أعمالها في ‏المنطقة الممتدة من دوار المدينة الرياضية باتجاه الشاطئ الأزرق، على أن تستكمل غداً تنظيف منطقة الشاطئ، بالتوازي مع ترحيل ‏المخلفات والأنقاض من مكبّي الدعتور والرمل الجنوبي.‏

وتندرج الحملة ضمن خطة خدمية متواصلة تستهدف تحسين مستوى النظافة وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة، عبر توسيع نطاق ‏الأعمال لتشمل مختلف المرافق والمناطق في المحافظة.‏