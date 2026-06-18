اللاذقية تطلق حملة نظافة موسعة لتحسين الواقع الخدمي والمظهر العام للمدينة

اللاذقية-سانا
أطلقت محافظة اللاذقية حملة نظافة موسعة بمشاركة مديريات الخدمات الفنية والطوارئ وإدارة الكوارث والزراعة، دعماً لجهود مجلس مدينة اللاذقية في تحسين الواقع الخدمي والارتقاء بالمظهر العام.
وركزت الحملة في مرحلتها الأولى على المدخل الشرقي للمدينة، الممتد من دوار الجامعة إلى دوار البصة، حيث شملت إزالة الأعشاب والنباتات العشوائية وتنظيف جوانب الطرق والأرصفة، على أن تتوسع تدريجياً لتشمل مختلف أحياء ومناطق المدينة.
وأوضح رئيس دائرة الطرق في مديرية الخدمات الفنية صفوان دريوس، في تصريح لـ سانا أمس الأربعاء، أن الحملة تأتي في إطار خطة تنسيق مشتركة بين الجهات المعنية، بهدف رفع مستوى الخدمات والحفاظ على نظافة مداخل المدينة ومرافقها العامة.
وأشار دريوس إلى أن الأعمال تتضمن قص الأعشاب وتجريف وتنظيف جوانب الطرق، لافتاً إلى أن الورشات واصلت اليوم أعمالها في المنطقة الممتدة من دوار المدينة الرياضية باتجاه الشاطئ الأزرق، على أن تستكمل غداً تنظيف منطقة الشاطئ، بالتوازي مع ترحيل المخلفات والأنقاض من مكبّي الدعتور والرمل الجنوبي.
وتندرج الحملة ضمن خطة خدمية متواصلة تستهدف تحسين مستوى النظافة وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة، عبر توسيع نطاق الأعمال لتشمل مختلف المرافق والمناطق في المحافظة.