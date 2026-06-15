‏3 وفيات و16 إصابة بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية في ‏سوريا

محافظات-سانا

توفي ثلاثة أشخاص، وأصيب 16 آخرون جراء حوادث سير وحرائق، ‏استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ ‌‏24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الإثنين بوقوع 17 حادث سير، ‏أسفرت عن تسجيل ثلاث وفيات وإصابة 14 مدنياً، مبيناً أن فرقه قدمت ‏الإسعافات الأولية للإصابات ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم لهم، كما ‏أزالت الفرق آثار الحوادث وأمنت أماكنها.‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 139حريقاً في عموم سوريا، بينها 26 ‏حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية، و 113 حريقاً متفرقاً (المنازل والمحال ‏التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، وأسفرت هذه ‏الحرائق عن تسجيل إصابتين تم تقديم الإسعافات الأولية لهما، فيما اقتصرت ‏أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية.‏

وجدد الدفاع المدني دعوته الأهالي إلى عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية ‏والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب ‏الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، ‏والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، ‏والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏

وأصيب 14 شخصاً بجروح، جراء وقوع حرائق وحوادث ‏سير في عموم سوريا، ‏أول أمس، استجابت لها ‏فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة ‌‏الكوارث. ‏