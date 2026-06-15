‏3 وفيات و16 إصابة بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية في ‏سوريا

محافظات-سانا
توفي ثلاثة أشخاص، وأصيب 16 آخرون جراء حوادث سير وحرائق، استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الإثنين بوقوع 17 حادث سير، أسفرت عن تسجيل ثلاث وفيات وإصابة 14 مدنياً، مبيناً أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للإصابات ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم لهم، كما أزالت الفرق آثار الحوادث وأمنت أماكنها.
كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 139حريقاً في عموم سوريا، بينها 26 حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية، و 113 حريقاً متفرقاً (المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، وأسفرت هذه الحرائق عن تسجيل إصابتين تم تقديم الإسعافات الأولية لهما، فيما اقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية.
وجدد الدفاع المدني دعوته الأهالي إلى عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وأصيب 14 شخصاً بجروح، جراء وقوع حرائق وحوادث سير في عموم سوريا، أول أمس، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.