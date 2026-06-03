محافظ السويداء لـ سانا: ترتيبات متكاملة لوصول طلاب ‏السويداء إلى ‏مراكزهم الامتحانية

دمشق-سانا‏

مع اقتراب انطلاق امتحانات الشهادات العامة في سوريا، يستعد طلاب ‏محافظة السويداء لخوض استحقاقهم الدراسي، وسط ‏ترتيبات اتخذتها الجهات ‏المعنية لضمان وصولهم إلى مراكزهم ‏الامتحانية، وتمكينهم من التقدم ‏لامتحاناتهم في بيئة آمنة ومنظمة، ‏بما يحفظ حقهم في التعليم، ويصون نزاهة ‏الشهادة السورية، ‏ووحدة المعايير الوطنية المطبقة على جميع الطلاب‎.‎

وأكد محافظ السويداء مصطفى البكور في تصريح لمراسل سانا ‏اليوم ‏الأربعاء، أن عدد الطلاب من محافظة السويداء المتواجدين حالياً في دمشق ‌‏وريفها استعداداً للتقدم للامتحانات، يزيد على 1500 طالب ‏وطالبة، مشيراً ‏إلى أن المحافظة والجهات الحكومية المعنية ‏تواصل العمل والتنسيق مع ‏مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية ‏والمنظمات الدولية، لضمان وصول ‏الطلاب إلى مراكزهم ‏الامتحانية، وتمكينهم من ممارسة حقهم في التعليم‎.‎

وأوضح المحافظ البكور أن الجهات المعنية واجهت خلال الفترة ‏الماضية ‏تحديات مرتبطة بمنع المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء خروج ‏طلاب كثر راغبين ‏بالتوجه إلى مراكزهم الامتحانية خارج ‏المحافظة، إضافة إلى الضغوط ‏النفسية التي يتعرض ‏لها الطلاب وأسرهم، نتيجة الشائعات والأخبار المضللة ‏التي ‏تستهدف التأثير على قراراتهم وثنيهم عن التقدم للامتحانات‎.‎

إجراءات أمنية ومرافقة للحافلات

ولفت البكور إلى أنه تم التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية ‏وقيادتي الأمن ‏الداخلي في السويداء وريف دمشق لوضع ‏ترتيبات خاصة تضمن سلامة ‏الطلاب، شملت تسيير دوريات ‏ثابتة ومتحركة على طول الطريق وتأمين ‏مرافقة للحافلات التي ‏تقل الطلاب إلى المراكز الامتحانية‎.‎

وبيّن البكور أن الدعم المقدم للطلاب لا يقتصر على النقل ‏المجاني، وإنما ‏يشمل أيضاً تأمين مستلزمات الإقامة والخدمات ‏الأساسية للطلاب الراغبين ‏بالإقامة في دمشق وريفها خلال فترة ‏الامتحانات، بما يخفف الأعباء عن ‏الطلاب وأسرهم‎.‎

دعم المجتمع المحلي والمنظمات الدولية

وأشار المحافظ إلى أن عدداً من المنظمات الدولية أبدت ‏استعدادها للإسهام ‏في دعم الطلاب عبر المشاركة في عمليات ‏النقل وتأمين بعض الاحتياجات ‏الأساسية المتعلقة بالإيواء ‏والغذاء، بما يساعد على توفير الظروف المناسبة ‏لهم خلال فترة ‏الامتحانات‎.‎

في دعم الطلاب عبر المشاركة في عمليات ‏النقل وتأمين بعض الاحتياجات ‏الأساسية المتعلقة بالإيواء ‏والغذاء، بما يساعد على توفير الظروف المناسبة ‏لهم خلال فترة ‏الامتحانات‎.‎

وأكد محافظ السويداء أن الجهود لا تزال مستمرة لتمكين بقية ‏الطلاب من ‏الوصول إلى مراكزهم الامتحانية، من خلال ‏التنسيق المتواصل مع الجهات ‏الحكومية والأهلية والمنظمات ‏الدولية، بما يضمن عدم حرمان أي طالب من ‏حقه في التقدم ‏للامتحانات‎.‎

ويبلغ عدد الطلاب المسجلين لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي ‏والثانوية ‏العامة في محافظة السويداء نحو 13 ألفاً و700 طالب ‏وطالبة، ضمن أكثر ‏من 830 ألف طالب وطالبة يتقدمون هذا ‏العام للامتحانات العامة في مختلف ‏المحافظات السورية.‏

وتبقى امتحانات الشهادات العامة استحقاقاً وطنياً جامعاً، ‏يستوجب تكاتف ‏الجهود لضمان وصول جميع الطلاب إلى ‏مراكزهم الامتحانية، وتمكينهم من ‏متابعة مسيرتهم التعليمية بعيداً ‏عن أي ظروف أو تحديات قد تعترضهم‎.‎