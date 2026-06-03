محافظ السويداء لـ سانا: ترتيبات متكاملة لوصول طلاب ‏السويداء إلى ‏مراكزهم الامتحانية

دمشق-سانا
مع اقتراب انطلاق امتحانات الشهادات العامة في سوريا، يستعد طلاب محافظة السويداء لخوض استحقاقهم الدراسي، وسط ترتيبات اتخذتها الجهات المعنية لضمان وصولهم إلى مراكزهم الامتحانية، وتمكينهم من التقدم لامتحاناتهم في بيئة آمنة ومنظمة، بما يحفظ حقهم في التعليم، ويصون نزاهة الشهادة السورية، ووحدة المعايير الوطنية المطبقة على جميع الطلاب.
وأكد محافظ السويداء مصطفى البكور في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن عدد الطلاب من محافظة السويداء المتواجدين حالياً في دمشق وريفها استعداداً للتقدم للامتحانات، يزيد على 1500 طالب وطالبة، مشيراً إلى أن المحافظة والجهات الحكومية المعنية تواصل العمل والتنسيق مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية والمنظمات الدولية، لضمان وصول الطلاب إلى مراكزهم الامتحانية، وتمكينهم من ممارسة حقهم في التعليم.
وأوضح المحافظ البكور أن الجهات المعنية واجهت خلال الفترة الماضية تحديات مرتبطة بمنع المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء خروج طلاب كثر راغبين بالتوجه إلى مراكزهم الامتحانية خارج المحافظة، إضافة إلى الضغوط النفسية التي يتعرض لها الطلاب وأسرهم، نتيجة الشائعات والأخبار المضللة التي تستهدف التأثير على قراراتهم وثنيهم عن التقدم للامتحانات.
إجراءات أمنية ومرافقة للحافلات
ولفت البكور إلى أنه تم التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية وقيادتي الأمن الداخلي في السويداء وريف دمشق لوضع ترتيبات خاصة تضمن سلامة الطلاب، شملت تسيير دوريات ثابتة ومتحركة على طول الطريق وتأمين مرافقة للحافلات التي تقل الطلاب إلى المراكز الامتحانية.
وبيّن البكور أن الدعم المقدم للطلاب لا يقتصر على النقل المجاني، وإنما يشمل أيضاً تأمين مستلزمات الإقامة والخدمات الأساسية للطلاب الراغبين بالإقامة في دمشق وريفها خلال فترة الامتحانات، بما يخفف الأعباء عن الطلاب وأسرهم.
دعم المجتمع المحلي والمنظمات الدولية
وأشار المحافظ إلى أن عدداً من المنظمات الدولية أبدت استعدادها للإسهام في دعم الطلاب عبر المشاركة في عمليات النقل وتأمين بعض الاحتياجات الأساسية المتعلقة بالإيواء والغذاء، بما يساعد على توفير الظروف المناسبة لهم خلال فترة الامتحانات.
في دعم الطلاب عبر المشاركة في عمليات النقل وتأمين بعض الاحتياجات الأساسية المتعلقة بالإيواء والغذاء، بما يساعد على توفير الظروف المناسبة لهم خلال فترة الامتحانات.
وأكد محافظ السويداء أن الجهود لا تزال مستمرة لتمكين بقية الطلاب من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية، من خلال التنسيق المتواصل مع الجهات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية، بما يضمن عدم حرمان أي طالب من حقه في التقدم للامتحانات.
ويبلغ عدد الطلاب المسجلين لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في محافظة السويداء نحو 13 ألفاً و700 طالب وطالبة، ضمن أكثر من 830 ألف طالب وطالبة يتقدمون هذا العام للامتحانات العامة في مختلف المحافظات السورية.
وتبقى امتحانات الشهادات العامة استحقاقاً وطنياً جامعاً، يستوجب تكاتف الجهود لضمان وصول جميع الطلاب إلى مراكزهم الامتحانية، وتمكينهم من متابعة مسيرتهم التعليمية بعيداً عن أي ظروف أو تحديات قد تعترضهم.