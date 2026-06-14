اللاذقية تحتضن فعالية “ضيوف الرحمن” لإدخال الفرح إلى قلوب الأطفال الأيتام

اللاذقية-سانا

أقامت مؤسسة طوق الياسمين الخيرية، بالتعاون مع إدارة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد”، اليوم الأحد، فعالية ترفيهية في مدينة اللاذقية لأكثر من مئة طفل يتيم، تحت شعار “ضيوف الرحمن”.

وتضمنت الفعالية التي أقيمت في مقهى “نكهة ونفس” بمدينة اللاذقية، أنشطة ترفيهية متنوعة، وتوزيع الألعاب والهدايا، إضافة إلى تقديم وجبات الطعام، بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال الأيتام.

وأوضحت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة طوق الياسمين الخيرية ياسمين كلاوي، في تصريح لمراسل سانا، أن الفعالية نُظّمت بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية، وبمشاركة منظمة “آفاد” وعدد من الرعاة، واستهدفت أكثر من مئة طفل من أحياء الفاروس، ومشروع الزين، والمشروع الخامس، وعلي جمال.

وأضافت: “حاولنا من خلال الفعالية إدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”.

من جانبه، نوّه مدير المكتب الإعلامي لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية سائر غياث، بأهمية دعم المبادرات الخيرية والإنسانية في تعزيز قيم المحبة والتعاضد والتكاتف بين أبناء المجتمع الواحد.

يُذكر أن مؤسسة طوق الياسمين الخيرية تأسست في الـ3 من كانون الثاني عام 2023، وهي منظمة غير ربحية، تتخذ من محافظة اللاذقية مقراً لنشاطاتها الإنسانية والتنموية.