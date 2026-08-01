الدفاع المدني يخمد حريقاً في قرية العجرف بريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا

أخمدت فرق الدفاع المدني اليوم السبت حريقاً اندلع في أرض زراعية بقرية العجرف في ريف القنيطرة الشمالي، بعد استجابة سريعة بالتعاون مع مديرية الزراعة، دون وقوع أضرار.

وأوضح حمد الجوهر من مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في القنيطرة لـ سانا، أن فرق مركز القنيطرة (301) استجابت لبلاغ عن حريق أعشاب في قرية العجرف، حيث شاركت ثلاثة فرق إطفاء في عمليات الإخماد، بالتعاون مع مديرية الزراعة التي زوّدت صهاريج الإطفاء بالمياه.

وأشار الجوهر، إلى أن الحريق اقتصر على الأعشاب، وتم إخماده بشكل كامل دون حدوث أي أضرار.

وتعمل فرق الدفاع المدني في محافظة القنيطرة بشكل متواصل على الاستجابة للبلاغات المتعلقة بحرائق الأعشاب والأراضي المفتوحة، ولا سيما خلال فصل الصيف، بهدف حماية الأراضي الزراعية والمنشآت، والحد من الخسائر الناتجة عن انتشار النيران.