اجتماع لبحث تفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة الإدارة المحلية ووزارة البلديات السعودية

دمشق-سانا



بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني مع القائم بأعمال السفارة السورية في المملكة العربية السعودية، محسن مهباش، آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة البلديات والإسكان السعودية.



وذكرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، في قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن اللقاء تناول آليات متابعة وتنفيذ مذكرة التفاهم، ومناقشة تفاصيل اجتماعات الفرق الفنية المختصة من الجانبين السوري والسعودي.



كما بحث الجانبان خطوات الانتقال إلى المراحل التنفيذية التالية للمذكرة، بما يشمل تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، والتحضير للبرامج والعقود التنفيذية المرتبطة بها.



وأكد الوزير عنجراني أهمية استمرار التنسيق عبر القنوات الرسمية والفنية، بما يضمن تحويل مذكرة التفاهم إلى برامج عمل ومشروعات عملية، تسهم في تحقيق أهداف التعاون المشترك.



يُذكر أن عنجراني وقّع في الرياض، أيار الماضي، مذكرة تفاهم مع وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد بن عبد الله الحقيل، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات العمل البلدي والبيئي، بما يسهم في تبادل الخبرات حول تخطيط المدن وتطوير الخدمات العامة.