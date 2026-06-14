اختتام أعمال ورشة “سوريا وفلسطين” ببحث أبعاد القضية الفلسطينية وواقع اللاجئين وإعادة الإعمار

دمشق-سانا

اختتمت اليوم الأحد أعمال الورشة الحوارية “سوريا وفلسطين.. من التاريخ المشترك إلى أسئلة الدولة الجديدة”، حيث تركزت النقاشات على القضية الفلسطينية في سوريا، والرهانات السياسية والأمنية المرتبطة بها، من خلال جلسات بحثية ونقاشية تناولت أبعاد القضية الفلسطينية في هذه المرحلة، ومستقبل الوجود الفلسطيني في سوريا، وقضايا العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار.

وأوضح الأكاديمي والمحامي محمد حسام حافظ، في تصريح لـ سانا، أهمية الورشة كون القضية الفلسطينية من القضايا الكبرى في سوريا والوطن العربي، وكانت حاضرة في مختلف مراحل تاريخ سوريا، وأن الفلسطينيين جزء مهم من المجتمع السوري.

وبين حافظ الذي شارك بورقة بحثية تتناول مكانة القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية السورية خلال المرحلة المقبلة، أن هذا الملف يرتبط بتوازنات دقيقة تتعلق بقدرة الدولة السورية على تحقيق الاستقرار والتركيز على التنمية والجانب الاقتصادي، ومواجهة الضغوط الإسرائيلية والإقليمية.

واقع فلسطينيي سوريا خلال الثورة وما بعد التحرير

بدوره، أكد المحاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة إكستر في بريطانيا سامر بكور أن الورشة تطرح أسئلة تتعلق بواقع الفلسطينيين النازحين في سوريا، وإمكانية عودتهم واستقرارهم، إلى جانب بحث مفهوم العودة الآمنة للفلسطينيين والسوريين.

وأوضح بكور أن ورقته البحثية ناقشت واقع فلسطينيي سوريا خلال الثورة السورية وغداة التحرير، من خلال نظرة النظام البائد إلى فلسطينيي سوريا، ومواقف الفلسطينيين منه، ونظرة الحكومة الحالية إليهم على مستوى المؤسسات والسكان والمخيمات والسياسات العامة، إضافةً إلى رؤية الفلسطيني السوري لمفهوم العودة والاستقرار في سوريا.

من جهته، أشار الباحث الأول في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أحمد قاسم الحسين إلى أن الندوة تأتي في إطار الاهتمام بدراسة وتحليل مسارات القضية الفلسطينية والعلاقات الفلسطينية السورية، بوصفها إحدى القضايا المطروحة باستمرار في البحث العلمي والأكاديمي.

وأشار الحسين إلى أنه ركز في ورقته البحثية على الصراع السوري – الإسرائيلي من منظور العلاقات الدولية، من خلال الجمع بين المقاربتين الواقعية والبنائية، وعدم الاكتفاء بدراسة توازنات القوى والمواجهات العسكرية والحرب بالوكالة، بل مفاهيم الإدراك والهوية والذاكرة لدى طرفي الصراع، بما يسهم في فهم مساراته واستشراف مآلاته المستقبلية.

إعادة تفعيل الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين

في السياق، لفت عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب سليمان مهنا إلى أن الورشة ناقشت واقع الهيئة التي أُنشئت عام 1949 للإشراف على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، إلا أنها تأثرت خلال فترة حكم البعث والحكم الأمني، حيث أصبحت خاضعة لأجندات أمنية وحزبية، مشيراً إلى أنه بعد التحرير أُعيدت هيكلتها، بما يمكّنها من استعادة دورها الوطني كحلقة وصل بين المجتمع الفلسطيني السوري والدولة السورية.

وبيّن مهنا إلى أن مداخلته تناولت تاريخ الهيئة وتطورها ومقارنة أدائها قبل التحرير وبعده، مؤكداً أن الهدف من هذه اللقاءات يتمثل في الاستماع إلى الآراء والملاحظات، بما يعزز دور الهيئة كمؤسسة رسمية تمثل صلة الوصل بين اللاجئين الفلسطينيين والدولة السورية.

وأكد المدير التنفيذي للمركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة إبراهيم الدراجي، أن جلسة النقاش المفتوح التي اختتمت بها الورشة هدفت إلى طرح تساؤلات متعددة حول واقع الفلسطينيين في سوريا، ولا سيما ما يتعلق بالهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين وموقع الفلسطينيين ضمن مسار العدالة الانتقالية، ومستقبل مخيم اليرموك وقضايا إعادة إعماره، مبيناً أن الهدف من هذه الحوارات يتمثل في تقديم رؤى وأفكار تسهم في توسيع النقاش ووضع تصورات أمام صانع القرار والرأي العام.

وانطلقت أمس السبت فعاليات الورشة التي نظمها المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، في فندق البوابات السبع بدمشق، بمشاركة باحثين وأكاديميين، لمناقشة أبعاد العلاقات السورية الفلسطينية، وتحولات أوضاع الفلسطينيين في سوريا في ضوء المتغيرات الراهنة.