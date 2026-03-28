فنانون يناقشون علاقة الرسم الرقمي بالفن التشكيلي في حمص

حمص-سانا

ضمن فعاليات أسبوع الخط العربي والرسم والفن التشكيلي، الذي تنظمه مديرية الثقافة في حمص، قدمت الفنانة التشكيلية مي الحلواني اليوم السبت محاضرة تناولت موضوع الرسم الرقمي وعلاقته بالفن التشكيلي، وذلك في قاعة سامي الدروبي بالمركز الثقافي في المدينة.

واستهلت الحلواني المحاضرة بنقاط التقاطع بين الفن الرقمي والفن التشكيلي، مستعرضة آفاق الفن الرقمي والأساليب الحديثة التي يستخدمها الفنانون اليوم، ومتطرقة إلى تطور الفنون عبر العصور، بدءاً من الرسوم على جدران الكهوف حتى عصر الرسم الرقمي، والتحولات التي شهدها التشكيل المعاصر.

وقدّمت الفنانة نموذجاً عملياً لرسم رقمي لإحدى قصص الأطفال، وشرحت خطوات اختيار الألوان، وضبط الخطوط والتفاصيل التي تُظهر اللوحة بشكل متكامل، وأظهرت الفروق الجوهرية بين الرسم اليدوي والرقمي، حيث يتميز الأخير بسهولة التعديل وإمكانية التلوين بضغطة زر واحدة، باختيار دقيق للألوان المتناسقة التي تجذب انتباه الأطفال.

كما أوضحت أن أسلوب كل فنان ينعكس على طريقته في اختيار الألوان والإضاءة بما يناسب الفئة العمرية المستهدفة، ونوهت بدور الرسم الرقمي في إعادة إحياء ألوان اللوحات العالمية الأصلية، وترميم الأجزاء المفقودة منها، كما حدث في أمثلة عالمية عدة.

وتوقفت عند انتشار استخدام الرسم الرقمي في صناعة أفلام الكرتون، وخصوصاً في إنتاجات عالم ديزني وغيرها، كما أكدت في الوقت نفسه دور الفنانين التشكيليين المحترفين الأساسي في تعزيز مكانة الرسم الرقمي الذي بات يمثل لغة فنية عالمية وصديقة للبيئة.

التكامل بين الفن التشكيلي والرسم الرقمي

وشهدت المحاضرة حواراً بين الفنانة والحضور، حيث نوقشت خصوصيات الرسم الرقمي للأطفال وسهولة اعتماده مقارنة بالرسم الورقي، ولا سيما في اختيار الخلفيات وتوفير الوقت والجهد.

وطرح الحضور تساؤلاً حول ما إذا كان الرسم الرقمي سيحل محل الرسم اليدوي مستقبلاً، إلا أن النقاش خلُص إلى أن كلا الشكلين يكملان بعضهما، مع الإشارة إلى أن الفنان التشكيلي يمتلك المهارات اللازمة للتكيف مع أدوات الرسم الرقمي بسهولة أكبر، بفضل إلمامه بقواعد الرسم الأساسية.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضحت الحلواني أن فن الرسم الرقمي ما زال غير معروف بشكل واسع بين الجمهور في حمص، مما يستدعي تسليط الضوء عليه ونشر الوعي بفوائده وأساليبه المتنوعة، ولا سيما أنه يسهم بتوفير الوقت والمواد وتحقيق السرعة المطلوبة لتلبية متطلبات العصر الحديث.

يُذكر أن أسبوع الخط العربي والرسم والفن التشكيلي، الذي انطلقت فعالياته في الرابع والعشرين من الشهر الجاري تحت إشراف مديرية ثقافة حمص، يشتمل على معارض مختصة وورشات عمل ومحاضرات تهدف إلى تعزيز قيم الفن والجمال والإبداع، واستذكار الإرث الثقافي والتراثي العريق.