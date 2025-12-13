احتفال في حي قنينص باللاذقية بمناسبة ذكرى النصر والتحرير

وزارة الزراعة السورية تنظم ورشة عمل مع المعهد الإيطالي IZSUM للنهوض بواقع الثروة الحيوانية
غياب الكهرباء والمياه والمدارس يعيق عودة الحياة إلى بلدة عطشان شمال حماة
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظ دمشق يتفقدان كنيسة مار إلياس بدمشق عقب الهجوم الإرهابي
المؤتمر السوري الأول لذوي الإعاقة يرسم خارطة وطنية للدمج والتمكين الشامل
أهلي حلب يتوج بلقب بطولة “حلب ست الكل” بعد فوزه على حمص الفداء بثلاثة أهداف دون مقابل
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى