تركيب وزيادة استطاعة محولات كهربائية بعدة مناطق بريف دمشق‎ ‎

ريف دمشق-سانا

أعلنت الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق عن تركيب وزيادة استطاعة ‏واستبدال عدة محولات كهربائية في عربين وزملكا وداريا وحرستا بريف ‏دمشق وذلك ضمن خطتها في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية في تلك المناطق‎.‎

وذكرت الشركة في صفحتها على الفيسبوك اليوم الإثنين، أن الكوادر الفنية ‏بالشركة قامت بزيادة استطاعة مركز تحويل “عربين – الصحابة” من ‌‏1000 إلى 1600 كيلو فولط أمبير، بالإضافة إلى زيادة استطاعة مركز ‏تحويل “زملكا – الحلبي” من 630 إلى 1000 كيلو فولط أمبير، ما يسهم في ‏استيعاب الأحمال المتزايدة وإلغاء التقنين القسري‎.‎

وأنجزت ورشات الشركة تركيب محولة استطاعة 630 كيلو فولط أمبير في ‏مركز تحويل “الحلبوني” في حرستا بالإضافة إلى استبدال محولة معطوبة ‏باستطاعة 630 كيلو فولط أمبير في مركز تحويل “داريا – الحليوة” إلى ‏جانب تركيب محولة أخرى بنفس الاستطاعة في مركز “داريا – الشواقة” ‏بعد الانتهاء من إجراء الصيانات الفنية اللازمة لها في مخبر القدم وإعادتها ‏للخدمة بكفاءة عالية‎.‎

يذكر أن الورشات الفنية في الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق قامت يوم ‏أمس الأحد، بتركيب 3 محولات كهربائية في مدينة داريا، واستبدال محولتين ‏بمنطقة الزبداني، وذلك لضمان استقرار التغذية الكهربائية في تلك المناطق‎.‎