تركيب وزيادة استطاعة محولات كهربائية بعدة مناطق بريف دمشق‎ ‎

ريف دمشق-سانا
أعلنت الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق عن تركيب وزيادة استطاعة واستبدال عدة محولات كهربائية في عربين وزملكا وداريا وحرستا بريف دمشق وذلك ضمن خطتها في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية في تلك المناطق.
وذكرت الشركة في صفحتها على الفيسبوك اليوم الإثنين، أن الكوادر الفنية بالشركة قامت بزيادة استطاعة مركز تحويل “عربين – الصحابة” من 1000 إلى 1600 كيلو فولط أمبير، بالإضافة إلى زيادة استطاعة مركز تحويل “زملكا – الحلبي” من 630 إلى 1000 كيلو فولط أمبير، ما يسهم في استيعاب الأحمال المتزايدة وإلغاء التقنين القسري.
وأنجزت ورشات الشركة تركيب محولة استطاعة 630 كيلو فولط أمبير في مركز تحويل “الحلبوني” في حرستا بالإضافة إلى استبدال محولة معطوبة باستطاعة 630 كيلو فولط أمبير في مركز تحويل “داريا – الحليوة” إلى جانب تركيب محولة أخرى بنفس الاستطاعة في مركز “داريا – الشواقة” بعد الانتهاء من إجراء الصيانات الفنية اللازمة لها في مخبر القدم وإعادتها للخدمة بكفاءة عالية.
يذكر أن الورشات الفنية في الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق قامت يوم أمس الأحد، بتركيب 3 محولات كهربائية في مدينة داريا، واستبدال محولتين بمنطقة الزبداني، وذلك لضمان استقرار التغذية الكهربائية في تلك المناطق.