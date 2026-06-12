الداخلية توقف 20 متورطاً بالاعتداء على حواجز ومقرات أمنية في قرية العونية بمنطقة عين العرب

photo 3 2026 06 12 18 19 38 الداخلية توقف 20 متورطاً بالاعتداء على حواجز ومقرات أمنية في قرية العونية بمنطقة عين العرب

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية أن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على 20 متورطاً في الاعتداءات التي استهدفت حواجز ومقرات أمنية في قرية العونية ومحيطها بمنطقة عين العرب بريف حلب، وأنها مستمرة بملاحقة باقي المتورطين بهذه الاعتداءات.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة: إنه تعقيباً على الاعتداءات التي استهدفت حواجز ومقرات أمنية في قرية العونية ومحيطها بمنطقة عين العرب شرق حلب، ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على 20 متورطاً في هذه الأعمال الخارجة عن القانون، وأعادت الهدوء والأمان إلى المنطقة، مع استمرار ملاحقة بقية الفارين لتقديمهم إلى العدالة.

وأضافت الوزارة: إن قيادة الأمن الداخلي تشدد على أن أي اعتداء يطال أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، أو أي تصرف يخرج عن إطار القانون، يُعدّ اعتداءً على الدولة السورية، وستتعامل بأقصى درجات الحزم مع كل متجاوز، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة اللازمة لحماية مؤسسات الدولة وأمن المواطنين.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الحثيثة في مكافحة الجريمة وحماية الأمن والسلامة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

photo 1 2026 06 12 18 19 38 الداخلية توقف 20 متورطاً بالاعتداء على حواجز ومقرات أمنية في قرية العونية بمنطقة عين العرب
photo 2 2026 06 12 18 19 38 الداخلية توقف 20 متورطاً بالاعتداء على حواجز ومقرات أمنية في قرية العونية بمنطقة عين العرب
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