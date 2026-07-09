مديرية التربية تنهي أعمال تأهيل مدرسة الطيبة الثانية بريف درعا الشرقي

درعا-سانا‏

أنهت مديرية التربية والتعليم في درعا أعمال إعادة تأهيل مدرسة الطيبة الثانية في ريف درعا ‏الشرقي، بطاقة استيعابية تصل إلى 300 طالب، بدعم وتمويل من صندوق الائتمان الدولي لإعادة ‏إعمار سوريا.‏

وأكد محافظ درعا أنور الزعبي، خلال فعالية إعلان انتهاء أعمال الترميم وإعادة التأهيل، أن ‏المحافظة بالتعاون مع الشركاء تمكنت من ترميم ثلث مدارسها، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً في مسار ‏دعم العملية التعليمية، وتحسين الواقع المدرسي.‏

من جهته أوضح المدير العام لصندوق الائتمان الدولي هاني خباز، في تصريح لـ سانا، أن أعمال ‏التأهيل شملت صيانة المبني والبنى التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والصرف ‏الصحي، إضافة إلى تجهيز المخابر والمقاعد والألواح، وتركيب منظومة طاقة شمسية، لتصبح ‏المدرسة جاهزة لاستقبال الطلاب والمعلمين، مع بداية العام الدراسي الجديد.‏

وأضاف خباز: إن المشروع يأتي ضمن الجهود الرامية إلى إعادة بناء الإنسان عبر دعم قطاع ‏التعليم، الذي يعد من القطاعات الأساسية التي يركز عليها الصندوق، مشيراً إلى تطلع الصندوق ‏لإقامة شراكات جديدة، وتنفيذ مشاريع إضافية لإعادة تأهيل مدارس أخرى.‏

من جانبه، قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع التربية والتعليم في محافظة درعا، أسامة المقداد، في ‏تصريح مماثل: إن افتتاح مدرسة الطيبة الثانية، بعد إعادة تأهيلها يمثل إنجازاً حيوياً، بدعم من ‏صندوق الائتمان الدولي لإعادة إعمار سوريا، وخطوة مهمة نحو توفير بنية تحتية تعليمية مناسبة ‏للطلاب في المنطقة.‏

وتعرضت العديد من المدارس في ريف درعا لأضرار متفاوتة خلال السنوات الماضية، فيما ‏تواصل الجهات الحكومية بالتعاون مع المجتمع المحلي والمنظمات الإنسانية تنفيذ مشاريع تهدف ‏إلى إعادة تأهيل المنشآت التعليمية، وإعادتها إلى الخدمة.‏