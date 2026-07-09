مديرية التربية تنهي أعمال تأهيل مدرسة الطيبة الثانية بريف درعا الشرقي

درعا-سانا
أنهت مديرية التربية والتعليم في درعا أعمال إعادة تأهيل مدرسة الطيبة الثانية في ريف درعا الشرقي، بطاقة استيعابية تصل إلى 300 طالب، بدعم وتمويل من صندوق الائتمان الدولي لإعادة إعمار سوريا.
وأكد محافظ درعا أنور الزعبي، خلال فعالية إعلان انتهاء أعمال الترميم وإعادة التأهيل، أن المحافظة بالتعاون مع الشركاء تمكنت من ترميم ثلث مدارسها، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً في مسار دعم العملية التعليمية، وتحسين الواقع المدرسي.
من جهته أوضح المدير العام لصندوق الائتمان الدولي هاني خباز، في تصريح لـ سانا، أن أعمال التأهيل شملت صيانة المبني والبنى التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى تجهيز المخابر والمقاعد والألواح، وتركيب منظومة طاقة شمسية، لتصبح المدرسة جاهزة لاستقبال الطلاب والمعلمين، مع بداية العام الدراسي الجديد.
وأضاف خباز: إن المشروع يأتي ضمن الجهود الرامية إلى إعادة بناء الإنسان عبر دعم قطاع التعليم، الذي يعد من القطاعات الأساسية التي يركز عليها الصندوق، مشيراً إلى تطلع الصندوق لإقامة شراكات جديدة، وتنفيذ مشاريع إضافية لإعادة تأهيل مدارس أخرى.
من جانبه، قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع التربية والتعليم في محافظة درعا، أسامة المقداد، في تصريح مماثل: إن افتتاح مدرسة الطيبة الثانية، بعد إعادة تأهيلها يمثل إنجازاً حيوياً، بدعم من صندوق الائتمان الدولي لإعادة إعمار سوريا، وخطوة مهمة نحو توفير بنية تحتية تعليمية مناسبة للطلاب في المنطقة.
وتعرضت العديد من المدارس في ريف درعا لأضرار متفاوتة خلال السنوات الماضية، فيما تواصل الجهات الحكومية بالتعاون مع المجتمع المحلي والمنظمات الإنسانية تنفيذ مشاريع تهدف إلى إعادة تأهيل المنشآت التعليمية، وإعادتها إلى الخدمة.