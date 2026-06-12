الدفاع المدني السوري يستجيب لـ 1981 حريقاً منذ مطلع حزيران بينها 436 في ‏محاصيل زراعية

محافظات-سانا
سجلت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابة واسعة للحرائق في مختلف المناطق السورية منذ بداية شهر حزيران الجاري، حيث تعاملت مع 1981 حريقاً حتى يوم أمس الخميس، بينها 436 حريقاً اندلعت في محاصيل زراعية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة ودخول موسم الحصاد.
وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الجمعة، أن الحرائق الزراعية شملت محاصيل القمح والشعير والكمون والعدس والحمص وغيرها من المحاصيل، مؤكداً استمرار فرق الإطفاء والإنقاذ في تنفيذ مهامها ضمن خطة وطنية متكاملة تهدف إلى الحد من مخاطر الحرائق والاستجابة السريعة لها.
وأشار الدفاع المدني إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع جفاف الكتلة النباتية الموسمية ودخول موسم الحصاد، أدى إلى زيادة ملحوظة في عدد الحرائق، ما يجعل المحاصيل الزراعية والأراضي الحراجية أكثر عرضة للاشتعال ويهدد الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.
وجدد الدفاع المدني دعوته إلى المواطنين وخاصة المزارعين للامتناع عن إشعال النيران في الحقول الزراعية والمناطق الحراجية، والتقيد بإرشادات السلامة العامة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات ودعماً للأمن الغذائي الوطني.
وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أطلقت في الـ 14 من أيار الماضي حملة توعوية بعنوان “وعيك بعملك”، بهدف ترسيخ المسؤولية الوطنية المشتركة في حماية المحاصيل الزراعية والممتلكات العامة والخاصة من مخاطر الحرائق، وتشجيع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية خلال موسم الحصاد.