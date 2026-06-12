الدفاع المدني السوري يستجيب لـ 1981 حريقاً منذ مطلع حزيران بينها 436 في ‏محاصيل زراعية

محافظات-سانا‏

سجلت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابة واسعة ‏للحرائق في مختلف المناطق السورية منذ بداية شهر حزيران الجاري، حيث تعاملت مع ‌‏1981 حريقاً حتى يوم أمس الخميس، بينها 436 حريقاً اندلعت في محاصيل زراعية، ‏في ظل ارتفاع درجات الحرارة ودخول موسم الحصاد.‏

وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الجمعة، أن الحرائق الزراعية شملت ‏محاصيل القمح والشعير والكمون والعدس والحمص وغيرها من المحاصيل، مؤكداً ‏استمرار فرق الإطفاء والإنقاذ في تنفيذ مهامها ضمن خطة وطنية متكاملة تهدف إلى الحد ‏من مخاطر الحرائق والاستجابة السريعة لها.‏

وأشار الدفاع المدني إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع ‏جفاف الكتلة النباتية الموسمية ودخول موسم الحصاد، أدى إلى زيادة ملحوظة في عدد ‏الحرائق، ما يجعل المحاصيل الزراعية والأراضي الحراجية أكثر عرضة للاشتعال ‏ويهدد الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.‏

وجدد الدفاع المدني دعوته إلى المواطنين وخاصة المزارعين للامتناع عن إشعال النيران ‏في الحقول الزراعية والمناطق الحراجية، والتقيد بإرشادات السلامة العامة، حفاظاً على ‏الأرواح والممتلكات ودعماً للأمن الغذائي الوطني.‏

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أطلقت في الـ 14 من أيار الماضي حملة توعوية ‏بعنوان “وعيك بعملك”، بهدف ترسيخ المسؤولية الوطنية المشتركة في حماية المحاصيل ‏الزراعية والممتلكات العامة والخاصة من مخاطر الحرائق، وتشجيع الالتزام بإجراءات ‏السلامة والوقاية خلال موسم الحصاد.‏