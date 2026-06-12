هيئة المفقودين تستجيب لبلاغٍ حول وجود رفات بشرية في دوما بريف دمشق

ريف دمشق-سانا
استجابت فرق الهيئة الوطنية للمفقودين وبمشاركة فرق الدفاع المدني السوري لبلاغٍ من الأهالي حول وجود رفات بشرية في منطقة دوما بريف دمشق.
وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس أن الفرق المتخصصة باشرت أعمال التوثيق وجمع وانتشال الرفات وفق البروتوكولات والمعايير المهنية المعتمدة، بما يضمن حماية الأدلة وصون كرامة الضحايا.
وأكدت الهيئة أن العمل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار جهودها الرامية إلى كشف مصير المفقودين، وإنصاف ذويهم، وصون حقهم في معرفة الحقيقة.
كما دعت الهيئة الأهالي الكرام إلى عدم الاقتراب من أي مواقع يُشتبه باحتوائها على رفات بشرية أو مقابر جماعية، وعدم العبث بها أو نقل أي موجودات منها، والإبلاغ الفوري عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بما يسهم في حماية الأدلة والحفاظ على سلامة إجراءات التوثيق والكشف:
📧 secretaria@ncmp.gov.sy
📞 00963943009384
وكانت فرق الهيئة الوطنية للمفقودين وبمشاركة فرق الدفاع المدني استجابت في الثامن من شهر حزيران الجاري لبلاغٍ حول وجود رفات بشرية في السحل بمنطقة القلمون بريف دمشق.
وخلال الأشهر الماضية عثرت الجهات المختصة على مقابر جماعية في عدة مناطق من سوريا، تضم رفات مئات الأشخاص الذين قضوا نتيجة ممارسات النظام البائد وحلفائه خلال سنوات الثورة.