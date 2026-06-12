هيئة المفقودين تستجيب لبلاغٍ حول وجود رفات بشرية في دوما بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

استجابت فرق الهيئة الوطنية للمفقودين وبمشاركة فرق الدفاع المدني السوري لبلاغٍ من الأهالي ‏حول وجود رفات بشرية في منطقة دوما بريف دمشق.‏

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس أن الفرق المتخصصة باشرت أعمال ‏التوثيق وجمع وانتشال الرفات وفق البروتوكولات والمعايير المهنية المعتمدة، بما يضمن حماية ‏الأدلة وصون كرامة الضحايا.‏

وأكدت الهيئة أن العمل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار جهودها الرامية إلى كشف ‏مصير المفقودين، وإنصاف ذويهم، وصون حقهم في معرفة الحقيقة.‏

كما دعت الهيئة الأهالي الكرام إلى عدم الاقتراب من أي مواقع يُشتبه باحتوائها على رفات ‏بشرية أو مقابر جماعية، وعدم العبث بها أو نقل أي موجودات منها، والإبلاغ الفوري عنها عبر ‏القنوات الرسمية المعتمدة، بما يسهم في حماية الأدلة والحفاظ على سلامة إجراءات التوثيق ‏والكشف:‏

📧 ‏secretaria@ncmp.gov.sy

📞 00963943009384‏

وكانت فرق الهيئة الوطنية للمفقودين وبمشاركة فرق الدفاع المدني استجابت في الثامن من شهر ‏حزيران الجاري لبلاغٍ حول وجود رفات بشرية في السحل بمنطقة القلمون بريف دمشق.‏

وخلال الأشهر الماضية عثرت الجهات المختصة على مقابر جماعية في عدة مناطق من ‌‏سوريا، ‏تضم رفات مئات الأشخاص الذين قضوا نتيجة ممارسات النظام البائد وحلفائه ‌‏خلال سنوات ‏الثورة.‏