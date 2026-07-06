أعمال تأهيل واسعة في سوق الهال المركزي بطرطوس

طرطوس-سانا

باشر مجلس مدينة طرطوس أعمال إعادة تأهيل الشوارع والساحات في سوق الهال المركزي، ضمن خطة لتحسين واقع البنية التحتية ورفع جودة الخدمات وتسهيل الحركة المرورية، بما يخدم التجار والمزارعين ومرتادي السوق.

وأوضح مدير الخدمات والصيانة في مجلس مدينة طرطوس المهندس علي محمود في تصريح لمراسل سانا، أن الأعمال الجارية تتضمن إزالة الأجزاء الإسفلتية المتضررة وترحيلها خارج السوق، ثم تنفيذ طبقات إسفلتية جديدة، إضافة إلى صيانة شبكة الإنارة داخل السوق، مبيناً أن هذه الأعمال تشكل المرحلة الأولى وستتبعها مراحل أخرى لتحسين واقع الشوارع.

من جانبه، بين مدير الإدارة التشغيلية لسوق الهال المهندس محمد خضور أن ورشات المجلس بالتعاون مع لجنة تسيير السوق، نفذت أعمال تزفيت لطرقات السوق، على أن تستكمل خلال الفترة المقبلة حملة متكاملة لتحسين الخدمات تشمل أعمال النظافة وصيانة البنية التحتية، بما يسهم في رفع كفاءة الشوارع وتحسين بيئة العمل.

بدوره أشار حسن سليمان صاحب أحد المحال في السوق إلى أن أعمال التأهيل لاقت ارتياحاً بين العاملين، مشيراً إلى أنها ستسهم في تسهيل حركة السيارات وتحسين واقع السوق.

وتندرج هذه الأعمال ضمن خطة مجلس مدينة طرطوس لتحسين واقع البنية التحتية والارتقاء بالخدمات في مختلف المرافق، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين.