اتفاقية بين جامعة الوادي بحمص وشركة ثمار العز لدعم الأبحاث التطبيقية في زراعة الزعفران

حمص-سانا

وقعت جامعة الوادي الدولية الخاصة وشركة ثمار العز للاستثمار الزراعي اليوم الخميس، اتفاقية تعاون علمي وبحثي، تهدف إلى دعم الدراسات التطبيقية في المجال الزراعي، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، بما يسهم في تطوير زراعة الزعفران وإيجاد تطبيقات دوائية وغذائية ذات قيمة اقتصادية مضافة.

وأوضحت نائبة رئيس الجامعة الدكتورة كارول الصايغ في تصريح لمراسل سانا أن الاتفاقية تشكل بداية لتعاون يركز على الأنشطة الاستثمارية في القطاع الزراعي، ويجسد التكامل بين الجامعات بوصفها مراكز للبحث العلمي والشركات، وباعتبارها جزءاً من المجتمع الأهلي والاقتصادي.

وأكدت الصايغ أن هذه الشراكات تسهم في تحقيق مفهوم المسؤولية المجتمعية، ولا سيما في المرحلة الحالية التي يعد فيها الاستثمار بالقطاع الزراعي ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي، مشيرة إلى أهمية إجراء أبحاث علمية مشتركة تسهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز قدرته التنافسية.

ولفتت إلى أن الجامعة بدأت العمل في مجال زراعة الزعفران، نظراً لأهميته الطبية والغذائية، وتعمل على تطوير أبحاث متخصصة للوصول إلى نتائج يمكن أن تنعكس إيجاباً على الاستخدامات الدوائية والغذائية لهذا المحصول.

تأثير طرق الاستخلاص في نسب المواد الفعالة بالزعفران

من جهته أوضح المدير الفني لشركة ثمار العز للاستثمار الزراعي الدكتور عبد المسيح دعيج، أن البحث العلمي المشترك يركز على دراسة تأثير طرق الاستخلاص في نسب المواد الفعالة الموجودة في مياسم الزعفران، مبيناً أن نتائج الدراسة تسهم في رفع القيمة الاقتصادية للمنتج وتعزيز فرص الاستفادة منه في الصناعات المختلفة، كما أظهرت التجارب الأولية مطابقة الزعفران المنتج للمواصفات القياسية العالمية.

وأكد دعيج أن ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي يسهم في تحسين جودة المنتجات الزراعية وتعزيز حضور سوريا على الخارطة الزراعية والبحثية العالمية، لافتاً إلى أن مشروع التعاون يشكل نواة لبرنامج بحثي متكامل، يهدف إلى تحقيق قيمة مضافة لمحصول الزعفران، وخاصة بعد نجاح زراعته الحقلية في سوريا.

بدوره أكد اختصاصي الكيمياء التحليلية الدكتور رياض زحلاني أهمية إجراء الدراسات والتحاليل الأكاديمية للمنتجات المزروعة محلياً، مشيراً إلى أن زراعة الزعفران لا تزال حديثة نسبياً في سوريا، الأمر الذي يستدعي تنفيذ تحاليل علمية محلية ومقارنتها بالمنتجات العالمية، تمهيداً لتطوير تطبيقات عملية مستقبلية تعزز الاستفادة من هذا المحصول الواعد.

وتبلغ المساحات المزروعة بالزعفران في حمص نحو 40 دونماً، مع وجود أكثر من 200 مزارع مهتم بهذه الزراعة، حيث يعتبر من الزراعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع، ويمتلك ميزات اقتصادية وطبية وعطرية، ما دفع المزارعين للتوسع بزراعته.