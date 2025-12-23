الخميس المقبل.. عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

دمشق-سانا

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تذكيراً يقضي بتعطيل الجهات العامة يوم الخميس المقبل الموافق لـ 25 كانون الأول، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 188 لعام 2025 القاضي بتحديد الأعياد الرسمية.

ووفق بيان التذكير الذي تلقت سانا نسخة منه، تراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، بالنسبة للجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها أو ظروفها استمرار العمل فيها خلال الأعياد.

وكان المرسوم رقم (188) حدد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل، منها عيد الميلاد المجيد.