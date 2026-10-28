وزارة الداخلية تحذِّر من مخاطر الاحتيال المرتبطة بالتجارة الإلكترونية

دمشق-سانا
حذّرت وزارة الداخلية من مخاطر الاحتيال المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، في ظل التوسع المتسارع باستخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا الرقمية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر والتحقق من الجهات التي يتعاملون معها قبل إجراء أي معاملات مالية أو تجارية عبر الإنترنت.
وأوضحت الوزارة في بلاغ تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، أن النشاط الاقتصادي بات يعتمد بشكل كبير على التجارة الإلكترونية عبر منصات عالمية تتيح تنفيذ الأنشطة التجارية والاقتصادية، بما في ذلك الاستثمار وشراء السلع والخدمات، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي أو التعامل المباشر، إذ يمكن إنجازها عبر الهاتف المحمول أو الحاسوب.
وأشارت الوزارة، إلى أن هذه الأنشطة، رغم ما توفره من فرص واختصار للوقت، تنطوي على مخاطر متزايدة نتيجة ظهور أنماط جديدة من النصب والاحتيال يصعب على الأجهزة المختصة متابعتها، في ظل صعوبة التحقق وسرعة انتقال الأموال، ما يجعل مواجهة الاحتيال الإلكتروني مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات العامة والخاصة ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية وأفراد المجتمع كافة.
وأكدت الوزارة، أهمية تعزيز الوعي والقدرة على التمييز بين الفرص الحقيقية والعروض الوهمية التي تستغل رغبة الأشخاص في تحسين أوضاعهم المالية، عبر إغرائهم بالأرباح السريعة والفرص التي لا تتكرر.
التأكد من وجود ترخيص تجاري
ودعت المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر قبل الانخراط في أي نشاط من هذا النوع مع أي شخص أو مؤسسة، والتأكد من وجود ترخيص تجاري يجيز مزاولة خدمات الاستثمار أو التداول، والتحقق من توافر معلومات واضحة عن الشركة وعنوانها ومسؤوليتها.
وشددت الوزارة، على ضرورة عدم الانجرار وراء الأرباح المغرية، ولا سيما تلك التي تتطلب إنجاز مهام وهمية بقصد إيهام الشخص بأن هذه الأرباح هي نتاج عمله، وعدم الاعتماد على تجارب الآخرين وحدها، إلى جانب التحقق من هوية المستفيد عند إرسال الحوالات عبر تطبيق “شام كاش”.
تحذير من الروابط المشبوهة
وحذّرت الوزارة، من فتح الروابط المشبوهة أو تثبيت التطبيقات من جهات مجهولة، مؤكدة أهمية عدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق أو البيانات الشخصية مع الجهات غير الموثوقة، لافتة إلى أن وزارة الداخلية تسعى إلى نشر ثقافة الوعي بمخاطر التجارة الرقمية، انطلاقاً من دورها الوقائي في منع الجريمة بمختلف أشكالها، وحرصاً على حماية الأفراد والأسر وأموالهم وبياناتهم، علماً أن الوزارة ستقدم مختلف أنواع الدعم والمساندة والعون لمواجهة هذه الأنماط والأساليب الاحتيالية.
وتأتي تحذيرات وزارة الداخلية، في ظل التوسع المتزايد في استخدام المنصات الرقمية لإنجاز المعاملات التجارية والمالية، وما يرافق ذلك من ظهور أساليب احتيالية تستغل ثقة المستخدمين ورغبتهم في تحقيق أرباح سريعة.