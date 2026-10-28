وزارة الداخلية تحذِّر من مخاطر الاحتيال المرتبطة بالتجارة الإلكترونية

دمشق-سانا‏

حذّرت وزارة الداخلية من مخاطر الاحتيال المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، في ظل ‏التوسع المتسارع باستخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا الرقمية، داعية المواطنين إلى ‏توخي الحذر والتحقق من الجهات التي يتعاملون معها قبل إجراء أي معاملات مالية ‏أو تجارية عبر الإنترنت.‏

وأوضحت الوزارة في بلاغ تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، أن النشاط الاقتصادي ‏بات يعتمد بشكل كبير على التجارة الإلكترونية عبر منصات عالمية تتيح تنفيذ ‏الأنشطة التجارية والاقتصادية، بما في ذلك الاستثمار وشراء السلع والخدمات، دون ‏الحاجة إلى الحضور الشخصي أو التعامل المباشر، إذ يمكن إنجازها عبر الهاتف ‏المحمول أو الحاسوب.‏

‏ وأشارت الوزارة، إلى أن هذه الأنشطة، رغم ما توفره من فرص واختصار للوقت، ‏تنطوي على مخاطر متزايدة نتيجة ظهور أنماط جديدة من النصب والاحتيال يصعب ‏على الأجهزة المختصة متابعتها، في ظل صعوبة التحقق وسرعة انتقال الأموال، ما ‏يجعل مواجهة الاحتيال الإلكتروني مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات ‏العامة والخاصة ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية وأفراد المجتمع كافة.‏

وأكدت الوزارة، أهمية تعزيز الوعي والقدرة على التمييز بين الفرص الحقيقية والعروض ‏الوهمية التي تستغل رغبة الأشخاص في تحسين أوضاعهم المالية، عبر إغرائهم ‏بالأرباح السريعة والفرص التي لا تتكرر.‏

‏ التأكد من وجود ترخيص تجاري

ودعت المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر قبل الانخراط في أي نشاط من هذا النوع ‏مع أي شخص أو مؤسسة، والتأكد من وجود ترخيص تجاري يجيز مزاولة خدمات ‏الاستثمار أو التداول، والتحقق من توافر معلومات واضحة عن الشركة وعنوانها ‏ومسؤوليتها.‏

‏ وشددت الوزارة، على ضرورة عدم الانجرار وراء الأرباح المغرية، ولا سيما تلك التي ‏تتطلب إنجاز مهام وهمية بقصد إيهام الشخص بأن هذه الأرباح هي نتاج عمله، وعدم ‏الاعتماد على تجارب الآخرين وحدها، إلى جانب التحقق من هوية المستفيد عند ‏إرسال الحوالات عبر تطبيق “شام كاش”.‏

تحذير من الروابط المشبوهة

‏ وحذّرت الوزارة، من فتح الروابط المشبوهة أو تثبيت التطبيقات من جهات مجهولة، ‏مؤكدة أهمية عدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق أو البيانات الشخصية مع ‏الجهات غير الموثوقة، لافتة إلى أن وزارة الداخلية تسعى إلى نشر ثقافة الوعي ‏بمخاطر التجارة الرقمية، انطلاقاً من دورها الوقائي في منع الجريمة بمختلف أشكالها، ‏وحرصاً على حماية الأفراد والأسر وأموالهم وبياناتهم، علماً أن الوزارة ستقدم مختلف ‏أنواع الدعم والمساندة والعون لمواجهة هذه الأنماط والأساليب الاحتيالية.‏

وتأتي تحذيرات وزارة الداخلية، في ظل التوسع المتزايد في استخدام المنصات الرقمية ‏لإنجاز المعاملات التجارية والمالية، وما يرافق ذلك من ظهور أساليب احتيالية تستغل ‏ثقة المستخدمين ورغبتهم في تحقيق أرباح سريعة.‏