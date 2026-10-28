تجمع مياه الأمطار يعيق حركة السير في مدينة الباب والأهالي يطالبون بحلول ‏

حلب -سانا‏

أعاقت مياه الأمطار التي تجمعت في عدد من شوارع مدينة الباب بريف حلب الشرقي حركة السير بعد ‏هطولات مطرية غزيرة اليوم الأربعاء أدت إلى غمر أجزاء من الطرقات والأرصفة وسط شكاوى أصحاب ‏المحال التجارية من تكرار هذا الأمر وتأثر أعمالهم التجارية جراء ذلك.‏

إغلاق عدد من المزارعين مجرى الصرف الصحي

أوضح مسؤول الصرف الصحي في مدينة الباب محمد بكراوي في تصريح لمراسل سانا أن متابعة ‏ورشات البلدية كشفت قيام عدد من المزارعين بإغلاق المجرى الرئيسي للصرف الصحي بهدف ري ‏أراضيهم رغم إنذارهم أكثر من مرة خلال الصيف، موضحاً أن معظم الشوارع التي شهدت تجمعات ‏مائية تصب في هذا المجرى.‏

وأشار بكراوي الى أن البلدية صادرت عدداً من الآليات ومحركات الشفط المستخدمة في هذه ‏المخالفات وأحالت المتسببين بها إلى القضاء، مشيراً إلى استمرار متابعة الانسدادات ومعالجتها.‏

من جهته لفت صاحب محل في المدينة محمد طالب إلى أن هذا الأمر يتكرر منذ نحو عشر سنوات حيث ‏تدخل مياه الأمطار إلى المحال التجارية عند اشتداد الهطولات المطرية، لافتاً إلى أن انخفاض مستوى ‏الشارع وانسداد فتحات تصريف المياه يفاقمان تجمعها رغم تنفيذ أعمال لمعالجة هذا الموضوع.‏

مطالبات أصحاب المحال التجارية بإيجاد حل ‏

بدوره أوضح صاحب محل آخر أحمد أمين الراهب أن تجمع المياه يتكرر مع كل هطول مطري، مطالباً ‏الجهات المعنية بإيجاد حل يحد من غمر الشارع ويمنع تضرر المحال التجارية.‏

من جانبه أشار موسى المحمود صاحب محل تجاري إلى أن الأهالي يعانون من هذه المشكلة منذ ستة أو ‏سبعة أعوام، وأن المياه تسببت في مواسم سابقة بأضرار للبضائع وإعاقة مرور السيارات، معرباً عن ‏أمله في معالجة المشكلة بصورة دائمة.‏

وشهدت مدينة الباب في ريف حلب الشرقي تشكلاً للسيول الجارفة وتجمعات كبيرة لمياه الأمطار ‏الغزيرة، ما أدى إلى إغلاق عدد من الطرقات الحيوية وإعاقة حركة السير وتضرر بعض الممتلكات ‏والمحال التجارية.‏