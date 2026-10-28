القوات اليمنية تعلن مقتل وإصابة 239 عنصراً من ميليشيا الحوثي‏

عدن-سانا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأربعاء مقتل وإصابة 239 عنصراً من ميليشيا ‏الحوثي وتدمير وإعطاب 117 عربة وآلية ومعدة قتالية عبر تنفيذ 749 عملية استهداف ‏دقيقة في مختلف الجبهات والمحاور خلال الساعات الـ 24 الماضية، ضمن عملية “فجر ‏اليمن”.‏

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وقال الناطق باسم القوات المسلحة العقيد ماجد النزيلي في بيان نشره على منصة “إكس”: ‌‏”تواصل قواتنا تصديها لميليشيا الحوثي حيث استهدفت مراكز القيادة الميدانية ‏والتحصينات ومرابض النيران والتعزيزات ووسائل الحركة والإمداد، ما أدى لحرمان مواقعها ‏الأمامية من الإسناد وإعادة التموين”.‏

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وأضاف النزيلي: “في تعز، واصلت وحداتنا والمقاومة الشعبية تثبيت مكاسبها وتوسيع ‏الضغط على مواقع الميليشيا، بينما حافظت الجبهات في كل من الجوف ومأرب ‏والبيضاء، والجبهة الجنوبية والجنوبية الغربية على مهامها”.‏

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وأكد النزيلي أن “القوات المسلحة تواصل تنفيذ مهامها وفقاً للخطة العملياتية، مع اتخاذ ‏الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية”.‏

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وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أمس مقتل وإصابة نحو 440 من ‏عناصر ‏ميليشيا ‏الحوثي، وتدمير وإعطاب 146 آلية وعربة وقطعة سلاح ‏ثقيل، نتيجة 1382 ‌‏عملية ‏استهداف في مختلف الجبهات والمحاور.‏