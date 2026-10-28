القوات اليمنية تعلن مقتل وإصابة 239 عنصراً من ميليشيا الحوثي‏

عدن-سانا
أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأربعاء مقتل وإصابة 239 عنصراً من ميليشيا الحوثي وتدمير وإعطاب 117 عربة وآلية ومعدة قتالية عبر تنفيذ 749 عملية استهداف دقيقة في مختلف الجبهات والمحاور خلال الساعات الـ 24 الماضية، ضمن عملية “فجر اليمن”.
وقال الناطق باسم القوات المسلحة العقيد ماجد النزيلي في بيان نشره على منصة “إكس”: ”تواصل قواتنا تصديها لميليشيا الحوثي حيث استهدفت مراكز القيادة الميدانية والتحصينات ومرابض النيران والتعزيزات ووسائل الحركة والإمداد، ما أدى لحرمان مواقعها الأمامية من الإسناد وإعادة التموين”.
وأضاف النزيلي: “في تعز، واصلت وحداتنا والمقاومة الشعبية تثبيت مكاسبها وتوسيع الضغط على مواقع الميليشيا، بينما حافظت الجبهات في كل من الجوف ومأرب والبيضاء، والجبهة الجنوبية والجنوبية الغربية على مهامها”.
وأكد النزيلي أن “القوات المسلحة تواصل تنفيذ مهامها وفقاً للخطة العملياتية، مع اتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية”.
وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أمس مقتل وإصابة نحو 440 من عناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 146 آلية وعربة وقطعة سلاح ثقيل، نتيجة 1382 عملية استهداف في مختلف الجبهات والمحاور.