لجنة الاستجابة الطارئة بدير الزور: إيقاف العمل بكل الجسور العائمة حتى إشعار آخر

دير الزور-سانا‏

أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور اليوم الأربعاء الإيقاف الكامل للعمل بكل ‏الجسور العائمة في مدينتي دير الزور والميادين حتى إشعار آخر.‏

وأهاب رئيس اللجنة الدكتور فايز عباس في تعميم نشرته قناة محافظة دير الزور على تلغرام ‏بالمواطنين توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى نهر الفرات والممرات المائية أثناء التقلبات ‏الجوية، حفاظاً على السلامة العامة، مطالباً الأهالي بالتقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن ‏الجهات المعنية ميدانياً.‏

وأشارت لجنة الاستجابة إلى أن التعميم يأتي نظراً للظروف الجوية الراهنة التي تشهدها المنطقة، ‏وحرصاً على السلامة العامة ودرءاً للمخاطر الناجمة عن العواصف الرعدية وخطر الصواعق.‏

وكانت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور حذرت أول من أمس الأهالي من اضطرابات جوية شديدة ‏متوقعة مساء الثلاثاء 27 تشرين الأول الجاري، وحتى فجر الجمعة 31 منه، تترافق مع أمطار غزيرة ‏جداً وعواصف رعدية، وتساقط البَرَد، ورياح هابطة قوية.‏