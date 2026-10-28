لجنة الاستجابة الطارئة بدير الزور: إيقاف العمل بكل الجسور العائمة حتى إشعار آخر

دير الزور-سانا
أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور اليوم الأربعاء الإيقاف الكامل للعمل بكل الجسور العائمة في مدينتي دير الزور والميادين حتى إشعار آخر.
وأهاب رئيس اللجنة الدكتور فايز عباس في تعميم نشرته قناة محافظة دير الزور على تلغرام بالمواطنين توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى نهر الفرات والممرات المائية أثناء التقلبات الجوية، حفاظاً على السلامة العامة، مطالباً الأهالي بالتقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الجهات المعنية ميدانياً.
وأشارت لجنة الاستجابة إلى أن التعميم يأتي نظراً للظروف الجوية الراهنة التي تشهدها المنطقة، وحرصاً على السلامة العامة ودرءاً للمخاطر الناجمة عن العواصف الرعدية وخطر الصواعق.
وكانت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور حذرت أول من أمس الأهالي من اضطرابات جوية شديدة متوقعة مساء الثلاثاء 27 تشرين الأول الجاري، وحتى فجر الجمعة 31 منه، تترافق مع أمطار غزيرة جداً وعواصف رعدية، وتساقط البَرَد، ورياح هابطة قوية.