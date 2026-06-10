حملة تنظيف وتشجير للهلال الأحمر في ريف حماة الشمالي بمناسبة يوم البيئة العالمي

حماة-سانا

أطلق الهلال الأحمر العربي السوري مبادرات مجتمعية في عدد من مدن ريف حماة الشمالي، لتحسين المظهر الحضاري وتعزيز الوعي البيئي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.

وأوضح منسق التواصل والإعلام في الهلال الأحمر في حماة يوسف العلي لوكالة سانا اليوم الأربعاء، أن المبادرات شملت تنظيم حملة نظافة في بلدة كرناز تم خلالها تنظيف الساحات والحدائق العامة وطلاء الأطاريف، إضافة إلى تنفيذ حملة نظافة وتشجير في مدخل مدينة كفرنبودة، حيث حملت كل غرسة اسم مصاب بمخلفات الحرب لتعزيز الوعي بمخاطر هذه المخلفات.

ولفت العلي إلى أن الحملة تضمنت أيضاً نشر رسائل توعية حول سلامة الأهالي من مخلفات الحرب غير المنفجرة، بالإضافة إلى توزيع الهدايا على المشاركين.

وأكد أن هذه المبادرات تهدف إلى تشجيع العمل الجماعي وتعزيز التعاون بين الهلال الأحمر والوحدات الإدارية والمجتمع المحلي، ما يسهم في بناء بيئة آمنة ونظيفة للجميع.

وكانت مديرية البيئة في حماة نظمت بالتعاون مع مديرية النظافة، ومكتب الفعاليات في المحافظة، ولجنة حي الكرامة، الإثنين الماضي ملتقى مع أهالي الحي بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف الـ 5 من حزيران من كل عام، تحت شعار “مناخ واحد مسؤولية واحدة”، وذلك لنشر الوعي البيئي حول النظافة العامة.